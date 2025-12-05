SK集團：AI產業並未泡沫 但股價可能修正

韓國半導體大廠SK海力士母公司SK集團會長崔泰源今天在首爾表示，人工智慧（AI）題材股票近期漲幅過快、過多後，可能面臨修正，但整體AI產業並未出現泡沫。

路透社報導，外界對AI相關股票估值過高的疑慮，已開始影響整體金融市場，同時也出現質疑巨額AI投資何時能帶來實際獲利。

崔泰源在一場論壇上被韓國中央銀行「韓國銀行」（Bank of Korea）總裁問及對於AI泡沫疑慮的看法時表示：「我認為AI產業沒有泡沫。」

他說：「但觀察股票市場表示，漲得太快、太多，我認為出現一段修正期是自然現象。」他還說，AI相關股票漲幅已超越基本面價值。

崔泰源認為，成長型產業在股票估值出現「超漲」並非新鮮事，且AI的發展將帶來顯著的生產力提升。

作為輝達（Nvidia）高階AI晶片主要記憶體供應商，SK海力士股價過去1年大漲214%，主要受AI數據中心建置業者需求強勁帶動，這些業者投入資金高達數兆美元。