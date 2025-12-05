快訊

喜迎周杰倫！「F4」決裂朱孝天 五月天阿信出手太狂了

全球用戶崩潰！Cloudflare再出包「這些網站大當機」 盤前股價一度重挫

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

SK集團：AI產業並未泡沫 但股價可能修正

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

韓國半導體大廠SK海力士母公司SK集團會長崔泰源今天在首爾表示，人工智慧（AI）題材股票近期漲幅過快、過多後，可能面臨修正，但整體AI產業並未出現泡沫。

路透社報導，外界對AI相關股票估值過高的疑慮，已開始影響整體金融市場，同時也出現質疑巨額AI投資何時能帶來實際獲利。

崔泰源在一場論壇上被韓國中央銀行「韓國銀行」（Bank of Korea）總裁問及對於AI泡沫疑慮的看法時表示：「我認為AI產業沒有泡沫。」

他說：「但觀察股票市場表示，漲得太快、太多，我認為出現一段修正期是自然現象。」他還說，AI相關股票漲幅已超越基本面價值。

崔泰源認為，成長型產業在股票估值出現「超漲」並非新鮮事，且AI的發展將帶來顯著的生產力提升。

作為輝達（Nvidia）高階AI晶片主要記憶體供應商，SK海力士股價過去1年大漲214%，主要受AI數據中心建置業者需求強勁帶動，這些業者投入資金高達數兆美元。

韓國 半導體 首爾 AI

延伸閱讀

記憶體股超級循環 來了！群聯、宜鼎召開法說釋疑

謝金河：AI泡沫化的雜音 記憶體修正是合理調整

記憶體恐再漲1倍？NVIDIA擬改用LPDDR 網憂AI供應鏈全面緊縮

謝金河：AI的股票沒有封頂 記憶體掀起世紀大行情

相關新聞

全球用戶大崩潰！Cloudflare再出包「這些網站大當機」 盤前股價重跌

今（5）日下午多個網站與網路服務突然大當機，畫面跳出「500 Internal Server Error」，包括Dcard、Canva、Zoom...

台灣錢真的淹腳目！瑞銀揭露「億萬富豪」人數 超越日法等先進國

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於日本和法國等許多西歐國家，這些富豪財富總計增加近兩成，...

台積電打槍…孫正義水晶計畫經磋商後大改 將在全美蓋「川普工業區」

軟銀集團（Softbank）執行長孫正義一直懷著與川普政府合作復興美國製造業的宏大夢想，並在今年稍早傳出構想了名為「水晶...

超級AI比人聰明1萬倍 孫正義：我們將如魚他們就像人類

日本軟銀執行長及人工智慧投資人孫正義今天說，超級人工智慧（ASI）未來可能超越人類，以至於「我們會變成魚，而他們就像人類...

通膨降至歷史新低 印度央行宣布降息1碼、盧比維持上漲

在通膨降至歷史新低後，印度央行（RBI）今（5）日在六個月來首次調降基準利率，降息1碼至5.25%。最新的利率政策公布後...

美股2026估漲10%！德銀喊標普500衝8,000點 但美銀潑冷水

金融時報訪調華爾街九家大型投資銀行，結果顯示多數預期美股在2026年將再度實現兩位數漲幅，不受科技業巨額支出以及AI泡沫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。