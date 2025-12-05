快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

市場觀望美國最新通膨數據 亞股普遍收紅

中央社／ 香港5日綜合外電報導

美國最新個人消費支出物價指數（PCE）出爐前，亞洲股市今天普遍收紅。儘管美國一連串經濟數據好壞交雜，但未動搖市場對於聯準會下週將降息的預期。

法新社報導，投資人這幾天表現未能複製上週的強勁走勢，而上週漲勢是因美國聯邦準備理事會（Fed）官員暗示傾向進一步放寬貨幣政策所提振。

不過，部分報告強化了就業市場正轉弱的看法，支撐了對於降息的樂觀情緒，包括美國整合運算及企業外包供應商ADP公司就業報告顯示，美國11月私企就業人數減少逾3萬人。

儘管美國政府昨天公布的初領失業救濟金與裁員數據略優於預期，但市場仍預估聯準會下週三降息的機率約為9成。

市場目前聚焦今天稍晚將公布的最新PCE數據，這是聯準會偏好的通膨指標。若通膨率低於預期，預計市場將提高對於2026年將多次降息的期待。

香港、上海，雪梨、首爾、台北與馬尼拉股市收紅，但東京、新加坡及威靈頓股市收低。

美國 聯準會 通膨

延伸閱讀

30年策略失敗！美《國安戰略》揮別交往幻想 聯手盟友抗衡中國經濟霸權

通膨降至歷史新低 印度央行宣布降息1碼、盧比維持上漲

台幫訓練美國半導體勞工？國民黨團：賴總統應說明 勿送命根子

與大陸貿促會座談 美國大豆出口協會CEO：大陸市場對美國大豆至關重要

相關新聞

台灣錢真的淹腳目！瑞銀揭露「億萬富豪」人數 超越日法等先進國

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於日本和法國等許多西歐國家，這些富豪財富總計增加近兩成，...

台積電打槍…孫正義水晶計畫經磋商後大改 將在全美蓋「川普工業區」

軟銀集團（Softbank）執行長孫正義一直懷著與川普政府合作復興美國製造業的宏大夢想，並在今年稍早傳出構想了名為「水晶...

超級AI比人聰明1萬倍 孫正義：我們將如魚他們就像人類

日本軟銀執行長及人工智慧投資人孫正義今天說，超級人工智慧（ASI）未來可能超越人類，以至於「我們會變成魚，而他們就像人類...

通膨降至歷史新低 印度央行宣布降息1碼、盧比維持上漲

在通膨降至歷史新低後，印度央行（RBI）今（5）日在六個月來首次調降基準利率，降息1碼至5.25%。最新的利率政策公布後...

美股2026估漲10%！德銀喊標普500衝8,000點 但美銀潑冷水

金融時報訪調華爾街九家大型投資銀行，結果顯示多數預期美股在2026年將再度實現兩位數漲幅，不受科技業巨額支出以及AI泡沫...

日圓又升值了！日銀傳本月升息1碼幾成定局 下個月還會繼續出手？

知情人士透露，日本銀行（央行）官員已準備在本月稍後的政策會議上升息，只要這段時間經濟或金融市場沒有出現重大衝擊。消息帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。