快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

台灣錢真的淹腳目！瑞銀揭露「億萬富豪」人數 超越日法等先進國

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於日本法國等許多西歐國家，這些富豪財富總計增加近兩成，增幅在亞太主要市場名列第三。

根據瑞銀（UBS）2025年億萬富豪雄心報告（Billionaire Ambitions Report），截至今年4月4日台灣有51名億萬富豪，比去年（截至2024年4月2日）增加四人，總人數高於日本（41人）、南韓（31人）與澳洲（43人）。截至4月4日台灣億萬富豪總財富達到1,636億美元，比去年增加19.2%，增幅在亞太主要市場僅小於新加坡（66.4%）及中國大陸（22.2%）。

中國大陸億萬富豪人數仍居亞太主要市場之冠，從2024年的427人增加至470人，在全球只輸給美國；印度以188人名列亞太第二，香港排在第三名（76人）。整體而言，亞太億萬富豪從981人增加至1,036人，總財富成長11.1%至4.23兆美元。

截至4月4日美國億萬富豪人數為924人，占全球億萬富豪人數（2,919人）31.7%。德國億萬富豪人數為156人，居西歐之冠，其次是英國（91人）、瑞士（84人）及義大利（61人）。其他西歐國家億萬富豪人數都低於台灣，法國有46人，西班牙和瑞典分別為32及31人。

報告也顯示，截至4月4日止12個月透過繼承成為億萬富豪的人數為91人，這些人總計繼承2,978億美元，比2024年增加逾三分之一，是2015年開始統計這項數據以來最高紀錄。瑞銀估計，未來15年億萬富豪子女將至少繼承5.9兆美元。

財富 日本 台灣 法國

延伸閱讀

台南鳳梨、芭樂首度輸銷法國 黃偉哲赴法國拓展國際通路

黃偉哲首度訪問法國 拓展台南農產品進軍歐洲

「漂亮阿姨」 網讚爆7旬法國夫人布莉姬 酸民咋都不見

中法核能合作聲明 中國贊同法國到2050年全球核能增至三倍

相關新聞

台灣錢真的淹腳目！瑞銀揭露「億萬富豪」人數 超越日法等先進國

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於日本和法國等許多西歐國家，這些富豪財富總計增加近兩成，...

台積電打槍…孫正義水晶計畫經磋商後大改 將在全美蓋「川普工業區」

軟銀集團（Softbank）執行長孫正義一直懷著與川普政府合作復興美國製造業的宏大夢想，並在今年稍早傳出構想了名為「水晶...

超級AI比人聰明1萬倍 孫正義：我們將如魚他們就像人類

日本軟銀執行長及人工智慧投資人孫正義今天說，超級人工智慧（ASI）未來可能超越人類，以至於「我們會變成魚，而他們就像人類...

通膨降至歷史新低 印度央行宣布降息1碼、盧比維持上漲

在通膨降至歷史新低後，印度央行（RBI）今（5）日在六個月來首次調降基準利率，降息1碼至5.25%。最新的利率政策公布後...

美股2026估漲10%！德銀喊標普500衝8,000點 但美銀潑冷水

金融時報訪調華爾街九家大型投資銀行，結果顯示多數預期美股在2026年將再度實現兩位數漲幅，不受科技業巨額支出以及AI泡沫...

日圓又升值了！日銀傳本月升息1碼幾成定局 下個月還會繼續出手？

知情人士透露，日本銀行（央行）官員已準備在本月稍後的政策會議上升息，只要這段時間經濟或金融市場沒有出現重大衝擊。消息帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。