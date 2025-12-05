台積電打槍…孫正義水晶計畫經磋商後大改 將在全美蓋「川普工業區」

軟銀集團（Softbank）執行長孫正義一直懷著與川普政府合作復興美國製造業的宏大夢想，並在今年稍早傳出構想了名為「水晶園區計畫」（Project Crystal Land）的計畫。

但在經過與白宮和商務部官員的數月磋商後，這項計畫細節據傳出現改變，將從原本要在亞利桑納州打造一座AI工業城市，變成要在全美各地建設「川普工業園區」。

美國媒體引述知情人士報導，在過去六個月裡，孫正義的水晶園區計畫發生了很大變化。在今年春季開始的幾次會議裡，孫正義向商務部長盧特尼克等美國高級官員所提出的計畫是，要在鳳凰城北方的亞利桑納沙漠裡斥資1兆美元打造一座工業城市，裡面包含遍布機器人的半導體製造廠、晶片封裝廠、加工廠，以及員工和管理人員的住處，整座城市大小大概和洛杉磯一樣。

但隨著幾場會議開下來，這項計畫的藍圖出現了改變。一名政府官員表示，美國政府開始推動在全美各地的聯邦土地上建立一個「川普工業區」網絡，而不是一個巨型開發案。孫正義據悉也根據這些討論提出了「水晶園區計畫」的修訂版。拿掉原本計畫中的未來風機器人和員工住房，第一階段計畫資金將使用日本政府7月達成貿易協議時承諾的資金，這些資金最快可能在2026年初開始流入。

川普據悉已表達概念上支持孫正義的計畫，而軟銀和美國政府的磋商仍在持續中。但即使是孫正義構想的修訂版，能否實現也仍很難說。這可需要在日本投資之外再取得龐大資金、獲准使用聯邦土地，以及更進一步規劃所有工廠要生產的東西和由誰建造等細節。

針對上述計畫的第一階段，孫正義據悉已接洽了東芝、村田製作所和Fujikura等日廠，尋求對投資資料中心基礎設施製造的承諾。孫正義的未來目標據悉是興建晶片製造廠。

據知情人士表示，軟銀早先曾就「水晶園區計畫」與台積電接洽，但台積電已表達不感興趣。