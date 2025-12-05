超級AI比人聰明1萬倍 孫正義：我們將如魚他們就像人類

快訊

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
日本軟銀執行長及人工智慧投資人孫正義。路透社
日本軟銀執行長及人工智慧投資人孫正義今天說，超級人工智慧（ASI）未來可能超越人類，以至於「我們會變成魚，而他們就像人類一樣」，甚至有能力贏得諾貝爾文學獎。

法新社報導，孫正義在首爾與韓國總統李在明會面時，描述未來高度發展的AI將以1萬倍的幅度領先人類。孫正義的軟銀（SoftBank）是ChatGPT開發商OpenAI的主要支持者之一。

他說：「人腦與…魚缸裡的金魚之間的差距是1萬倍。」

他還說：「但未來將會不同--我們會變成魚，而他們（AI）就像人類一樣。」

孫正義告訴李在明：「他們將會比我們聰明1萬倍。」李在明先前曾承諾要讓南韓成為AI強國。

孫正義形容，這種超級人工智慧與人類之間的關係，就像人類與寵物之間的關係。

他說：「我們試著讓它們快樂…我們也試著與它們和平共處。」

「我們不用吃它們…ASI不需要攝取蛋白質。它們不需要吃我們--不用擔心。」

李在明聽完後笑著說，他「現在有點擔心」。

他詢問孫正義，ASI是否能像去年以「素食者」獲獎的韓國作家韓江一樣，拿下諾貝爾文學獎。

李在明說：「我不認為這是一種理想的狀況。」

孫正義則回應：「我認為可以。」

所謂ASI，指的是當AI全面超越人類時的假設情境。科學家普遍認為，這還有很長的路要走，但關鍵第1步--能於多數任務超越人類的人工通用智慧（AGI）--或可於10年內實現。

孫正義 李在明 諾貝爾 AI

