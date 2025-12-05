快訊

通膨降至歷史新低 印度央行宣布降息1碼、盧比維持上漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印度央行（RBI）5日降息1碼。路透社
通膨降至歷史新低後，印度央行（RBI）今（5）日在六個月來首次調降基準利率，降息1碼至5.25%。最新的利率政策公布後，印度盧比兌美元匯價維持前一個交易日的漲勢，一度升值0.31%至89.6987盧比兌1美元。在美國高關稅的壓力下，降息有助印度提振經濟。

印度央行總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）領導的六人貨幣政策委員會，今天一致投票決定降息，並維持政策立場為「中性」。

彭博資訊訪調44位經濟學家，多數人預測這樣的決定，但也有部分預期印度央行會因盧比在本周曾貶破90盧比兌1美元的重大關卡、創歷史新低價後，將暫按兵不動。今年以來盧比兌美元已貶值近5%，是亞洲表現最差的貨幣。

馬爾霍特拉同時宣布印度央行本月將購入1兆盧比（110億美元）公債，印度10年期公債聞訊價格上揚，殖利率下跌6個基點至6.46%。印度央行也將在本月進行50億美元的換匯交易，換匯交易可讓央行現在買進美元，三年後再賣出換回盧比。購債加上換匯交易，相當於為市場注入160億美元的流動性。

馬爾霍特拉指出，低通膨與強勁經濟成長代表印度正處於「難得的金髮女孩時期（Goldilocks，代表經濟不會太冷或太熱）」。印度央行將本會計年度（截至明年3月）的通膨率預測由2.6%下修至2%；經濟成長率預測從6.8%提高至7.3%。

他說：「儘管外部環境不利且充滿挑戰，印度經濟仍展現非凡韌性。通膨前景提供的空間讓我們得以持續支持經濟成長。」

澳盛銀行（ANZ）經濟學家Dhiraj Nim表示，降息不會對盧比造成太大壓力，因為美國聯準會預期即將在下周也降息1碼，兩國的利差將因而維持不變。他說：「我們認為，這可能會是近期內最後一次降息。從現在起，RBI的支持方式多半會透過流動性工具。」

今天的利率決策是印度央行最近幾個月來最具挑戰性的選擇之一，因為必須在多個目標之間取得平衡。儘管美國總統川普對印度商品祭出50%的關稅，出口大幅下滑，印度經濟上季仍成長逾8%。同時，10月通膨率主要因食品價格下降而低至史上最低的0.25%，遠在央行4%目標之下。

