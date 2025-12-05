美股2026估漲10%！德銀喊標普500衝8,000點 但美銀潑冷水
金融時報訪調華爾街九家大型投資銀行，結果顯示多數預期美股在2026年將再度實現兩位數漲幅，不受科技業巨額支出以及AI泡沫疑慮影響。
九大投行平均預測，標普500指數明年底能漲破7,500點，較周四收盤的6,857點還有近10%的上漲空間。
如果預測成真，這將是過去八年間的第七次兩位數成長，但相較於2025年迄今的16.6%漲幅，以及過去十年的平均表現，增速已放緩。
摩根士丹利看好財政、貨幣與監管的三重寬鬆環境，加上AI浪潮助攻，預測標普漲到7,800點；德意志銀行更樂觀，喊出目標8,000點，理由是企業獲利將推動報酬，市場漲勢有望從科技股向其他產業與區域擴散。
美國銀行相對保守謹慎，預測標普500僅升至7,100點，並警告市場動盪未歇。美銀策略師Savita Subramanian表示：「目前投資人買的是夢。」
