OpenAI攜手澳洲業者NextDC 斥46億美元建AI中心

中央社／ 雪梨5日綜合外電報導

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI與澳洲資料中心業者NextDC達成協議，將在雪梨打造一座價值數十億美元的人工智慧（AI）中心。

法新社報導，總部設於布里斯本的NextDC今天表示，已與OpenAI簽署合作備忘錄，將共同開發一座人工智慧園區以及由圖形處理器（GPU）組成的「超級叢集」。

NextDC發表聲明指出，這兩家公司將合作規劃、開發及營運位於雪梨西部的AI基礎設施。

NextDC股價今天午後早盤上揚4.1%。

澳洲政府表示，這個價值70億澳元（約46億美元）的開發計畫，將在施工期間創造數千個直接與間接就業機會，後續也將帶動技術、製造、工程與營運等相關職缺。

澳洲政府指出，這項專案將透過長期電力購買合約採用新的再生能源，並將導入無需飲用水冷卻的「下一代」設計。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示：「這再度證明，澳洲具備在AI領域勝出的條件，包括人才、潔淨能源潛力、貿易夥伴關係及政策環境。」

「這類合作將有助於創造良好工作機會、提升技能，並在我們的經濟中推動AI的普及。」

