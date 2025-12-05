美囤貨支撐銅價創新高 花旗喊Q2均價衝1.3萬美元 還有12%上漲空間

銅價飆漲創新高，背後是花旗集團的看漲預測與日益迫近的供需失衡形成雙重推力。

這種工業金屬最高上漲1.2%至每噸11,581.50美元，突破本周稍早創下的前次高點。花旗分析師在周五報告中指出，在基本情境下，銅在第2季的均價可能達到13,000美元，主因是美國囤積銅導致其他地區出現短缺。

交易商預期，由於美國可能實施進口關稅，還會有更多的銅流向美國，從而引發供應錯配。根據分析師，銅市場預計明年步入結構性短缺，且因需求強勁、供應受限，未來10年缺口會進一步擴大。

為因應潛在的供應吃緊，知情人士透露，交易商Mercuria能源集團已訂購大約5億美元銅料，要求從倫敦金屬交易所倉庫提貨，這是10多年來最大的一筆庫存註銷。

花旗包括Max Layton在內的分析師堅定看好銅價在2026年前的漲勢，指基本面和總體環境逐步轉強。

但其他分析師較為謹慎。麥格理集團分析師Peter Taylor表示，雖然銅價還可能「波動」再創新高，但每噸超過11,000美元的價格難以持續，因全球庫存已激增至逾65.6萬噸，為2018年以來最高。他的看法呼應高盛集團本周稍早的警告，高盛預計銅短缺最早要到2029年才出現。。

全球交易所的銅庫存有大約三分之二存放於美國Comex倉庫。