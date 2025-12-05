快訊

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

聽新聞
0:00 / 0:00

美囤貨支撐銅價創新高 花旗喊Q2均價衝1.3萬美元 還有12%上漲空間

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
銅價漲至每噸11,581.50美元，刷新歷史紀錄。路透
銅價漲至每噸11,581.50美元，刷新歷史紀錄。路透

銅價飆漲創新高，背後是花旗集團的看漲預測與日益迫近的供需失衡形成雙重推力。

這種工業金屬最高上漲1.2%至每噸11,581.50美元，突破本周稍早創下的前次高點。花旗分析師在周五報告中指出，在基本情境下，銅在第2季的均價可能達到13,000美元，主因是美國囤積銅導致其他地區出現短缺。

交易商預期，由於美國可能實施進口關稅，還會有更多的銅流向美國，從而引發供應錯配。根據分析師，銅市場預計明年步入結構性短缺，且因需求強勁、供應受限，未來10年缺口會進一步擴大。

為因應潛在的供應吃緊，知情人士透露，交易商Mercuria能源集團已訂購大約5億美元銅料，要求從倫敦金屬交易所倉庫提貨，這是10多年來最大的一筆庫存註銷。

花旗包括Max Layton在內的分析師堅定看好銅價在2026年前的漲勢，指基本面和總體環境逐步轉強。

但其他分析師較為謹慎。麥格理集團分析師Peter Taylor表示，雖然銅價還可能「波動」再創新高，但每噸超過11,000美元的價格難以持續，因全球庫存已激增至逾65.6萬噸，為2018年以來最高。他的看法呼應高盛集團本周稍早的警告，高盛預計銅短缺最早要到2029年才出現。。

全球交易所的銅庫存有大約三分之二存放於美國Comex倉庫。

分析師 美國 庫存

延伸閱讀

大山11月營收年增42% 攀同期最佳

全民權證／華榮 挑逾兩個月

幣安區塊鏈週／穩定幣時代來了…花旗預言3年內穩定幣納入銀行業務

比特幣強彈 白銀、銅價創高

相關新聞

IMF總裁喬治艾娃下周訪陸 出席IMF2025年中國經濟報告發布會

據路透社，國際貨幣基金組織（IMF）周四表示，IMF 總裁克里斯塔利娜．喬治艾娃將於下周訪問中國，屆時該全球貸款機構將完...

空巴步上波音後塵？A320系列召修後又證實鑲板品質問題

在召修陸續完成後，卻又發生A320因機身鑲板品質問題而延遲交付，空巴在12月2日證實，最多有628架飛機可能受影響。

美囤貨支撐銅價創新高 花旗喊Q2均價衝1.3萬美元 還有12%上漲空間

銅價飆漲創新高，背後是花旗集團的看漲預測與日益迫近的供需失衡形成雙重推力。

彭博：AI概念股交易大轉向 亞洲市場改追這幾檔新明星 聯發科入列

彭博資訊報導，因為技術性的轉變以及對泡沫爆破的擔憂，投資人現在轉向尋找新的亞洲AI概念股明星，例如：台灣的聯發科（245...

日本央行再掀升息話題、政策轉向在即？ 法人揭日股後市三大關鍵

近期日本市場在人工智慧驅動交易升溫之際，呈現明顯分歧走勢，日股11月經歷顯著波動。法人認為，在高市政府的政策支援、聯準會...

日本家庭支出意外下滑3% 日銀升息前夕凸顯內需疲弱警訊

日本家庭支出在10月下滑，為六個月來首度意外下降，在日本銀行（央行）準備考慮在本月稍後升息之際，經濟數據凸顯出國內需求脆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。