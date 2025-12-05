IMF總裁喬治艾娃下周訪陸 出席IMF2025年中國經濟報告發布會

據路透社，國際貨幣基金組織（IMF）周四表示，IMF 總裁克里斯塔利娜．喬治艾娃將於下周訪問中國，屆時該全球貸款機構將完成對中國經濟的例行審查。

另據俄羅斯衛星通訊社，喬治艾娃將參加國際貨幣基金組織上海區域中心的開幕儀式，並與中國領導人舉行會晤。

IMF發言人朱莉．科扎克在例行新聞發布會科扎克在新聞發布會上表示，總裁將於下周訪問中國，12月8日出席IMF上海中心開幕儀式。隨後將前往北京，12月9日參加年度「中國1+10對話」，12月10日出席2025年中國第四條款新聞發布會。

路透報導，科扎克在例行新聞發布會上表示，喬治艾娃的新任副手丹．卡茨本周在中國參加審查討論，審查從12月1日開始，到12月10日結束。但她說，卡茨目前在日本，正在與日本當局舉行雙邊會面。

科扎克表示，喬治艾娃將於12月10日在北京參加記者會，分享其對中國經濟進行年度審查（即第四條審計）的初步結果。

根據國際貨幣基金組織（IMF）第四條條款，該基金組織與成員國進行磋商，期間該組織的代表會赴該國收集經濟數據。 而IMF將根據結果撰寫一份關於該國經濟狀況的報告。

路透報導稱，IMF最近一次對中國經濟政策的「第四條款」審查是在2024年8月發布的，這意味著北京方面早就應該接受IMF官員的訪問，以審查相關帳目。中美談判代表正在努力達成貿易協議，分析師認為該協議可能會對未來幾年的中國經濟成長產生影響。

科扎克拒絕透露IMF對中國經濟的看法，但她表示，IMF對美國和中國就解決貿易緊張局勢進行實質討論感到鼓舞。