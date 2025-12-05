快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

日本央行再掀升息話題、政策轉向在即？ 法人揭日股後市三大關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
日本通貨膨脹率年初至今細向拆解。資料來源／Bloomberg、資料統計至12/4。
日本通貨膨脹率年初至今細向拆解。資料來源／Bloomberg、資料統計至12/4。

近期日本市場在人工智慧驅動交易升溫之際，呈現明顯分歧走勢，日股11月經歷顯著波動。法人認為，在高市政府的政策支援、聯準會降息以及穩健的企業獲利等三大關鍵下，人工智慧和半導體相關股票、電子元件和IT系統等成長型股票有望表現優異。

根據最新《Outlook Report》，日本央行預估CPI將在2025財年達2.7%，2026年回落至1.8%，再於2027年回升至2.0%。

聯邦投信表示，11月日股因市場對AI相關題材過度樂觀而產生修正，板塊表現分化明顯：能源、公用事業及房地產逆勢走強，通訊服務與資訊科技則相對承壓。

隨著物價及生活成本持續上升，日本央行再度面臨是否提前收斂寬鬆政策的挑戰，12月升息議題重新升溫；日本10年期公債殖利率走高，原因是市場對日本央行升息以及高市政協擴張性財政政策的猜測重燃，也反映市場對政策正常化的期待。

展望後市，在高市早苗政府成形後，「寬鬆貨幣政策 + 擴張性財政政策」組合仍是高機率路徑，日圓貶值壓力恐持續存在。若美元/日圓匯率維持在較高區間，出口導向企業的獲利預期仍有上修空間，尤其製造業與全球供應鏈受惠族群皆可望成為中期關注焦點。

此外，日本股市的基本面仍具韌性：政策支撐、聯準會降息循環可望啟動，以及企業獲利展望穩健，皆有利中長期投資情緒。無論人工智慧、半導體、電子元件，或 IT 系統等成長型產業，均可能成為下一階段的主要受惠族群。

日本央行 市場 日圓匯率

延伸閱讀

中國商務部：若日方一意孤行 將採取反制措施

國防預算調高需要財源 日本政府擬2027年新增1%防衛特別所得稅

中日僵局持續⋯傳已有日企考慮縮減大陸業務 陸商務部：日方責任

挺過風波？陸駐大阪總領事嗆斬首高市早苗 沉寂3周復出狂轉貼文

相關新聞

空巴步上波音後塵？A320系列召修後又證實鑲板品質問題

在召修陸續完成後，卻又發生A320因機身鑲板品質問題而延遲交付，空巴在12月2日證實，最多有628架飛機可能受影響。

日本央行再掀升息話題、政策轉向在即？ 法人揭日股後市三大關鍵

近期日本市場在人工智慧驅動交易升溫之際，呈現明顯分歧走勢，日股11月經歷顯著波動。法人認為，在高市政府的政策支援、聯準會...

日本家庭支出意外下滑3% 日銀升息前夕凸顯內需疲弱警訊

日本家庭支出在10月下滑，為六個月來首度意外下降，在日本銀行（央行）準備考慮在本月稍後升息之際，經濟數據凸顯出國內需求脆...

元宇宙豪賭虧逾770億美元 Meta要轉彎了：部分支出轉向AI可穿戴設備

Meta正計畫大幅削減對元宇宙的投資，並將資源轉向人工智慧（AI）可穿戴裝置。知情人士透露，此舉為該公司2026年度預算...

輝達現金滿滿怎麼花？盤點一連串大手筆投資 但沒發動大型併購

輝達（Nvidia）在近三年來的這波人工智慧（AI）熱潮中，做為AI晶片龍頭，累積的現金激增，現在很有本錢到處投資、開出...

Fed主席大熱門哈塞特表態：下周應降息 預計降1碼 「長期要更低」

下一任聯準會（Fed）主席最熱門人選、現任國家經濟委員會（NEC）主任的哈塞特（Kevin Hassett)）周四接受福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。