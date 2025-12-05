日本家庭支出意外下滑3% 日銀升息前夕凸顯內需疲弱警訊

日本家庭支出在10月下滑，為六個月來首度意外下降，在日本銀行（央行）準備考慮在本月稍後升息之際，經濟數據凸顯出國內需求脆弱。

日本總務省周五公布，經通膨因素調整後，10月家庭支出較去年同期下滑3%，主要受到交通與住宅支出減少影響。經濟學家原先預期會成長1%。

民間支出是日銀追求「良性經濟循環」的關鍵，即藉由薪資成長帶動需求主導的物價上升。雖然日本國內消費已連續三季擴張，但擴張步調依然溫和。此外，這也不足以日本避免第3季經濟萎縮，部分原因是美國關稅拖累了經濟成長。日本將於周一公布修正後的國內生產毛額（GDP）數據。

Sompo Institute Plus高級經濟學家小池理人表示：「可以看出消費仍然疲弱。以目前的通膨水準來說，依靠可支配所得要撐起支出相當困難，食品與汽車的支出正在下降。」

日銀在10月的展望報告中指出，民間消費短期內可能大致持平，之後會隨著薪資持續上升，逐步回到「溫和成長趨勢」。儘管最新公布的家庭支出數據下滑，會讓日銀下一步升息計畫更具複雜性，但預期不會改變整體方向。

日銀總裁植田和男周一明確釋出訊號，表示央行最快可能在12月19日升息，他在談話中直接提到將討論升息的可能性。隔夜指數交換（OIS）顯示，12月升息的機率為約90%。

小池表示：「疲弱的消費確實是升息的不利因素，但同時消費疲弱的原因正是弱勢日圓推升通膨，因此目前市場基本上預期12月升息。」

消費占日本GDP的一半以上，對於日本經濟能否重新恢復成長至關重要。