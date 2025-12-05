快訊

Fed主席大熱門哈塞特表態：下周應降息 預計降1碼 「長期要更低」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
下一任聯準會主席最熱門人選哈塞特預計下周會降息1碼。美聯社
下一任聯準會（Fed）主席最熱門人選、現任國家經濟委員會（NEC）主任的哈塞特（Kevin Hassett)）周四接受福斯新聞專訪時表示，聯準會應於下周會議降息，並預測降幅為1碼（25個基點）。

當被問及是否認為聯邦公開市場委員會（FOMC）將採取行動時，哈塞特回應：「我認為應該降息，而且很可能會。」他引述多位聯準會理事與地區分行總裁近期的公開談話指出：「他們現在看起來更傾向支持降息。」

哈塞特還說，希望長期能「降到低得多的利率水準」。他繼續表示：「如果市場共識是25個基點，目前態勢看來如此，我也會接受。」

被問及如獲提名並通過任命當上聯準會主席，他後續可能再推動降息多少時，哈塞特選擇迴避問題，稱聯準會主席的職責在於「高度回應數據」，並權衡利率調整對通膨與就業的影響。

關於聯準會主席人選，他說：「總統心中已有若干考量人選，很榮幸能與多位傑出人士一同列入名單。我們靜觀其變吧。」美國總統川普本周稍早已預告將在2026年初公布聯準會主席提名，且心中已有最終人選。

