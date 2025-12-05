HPE財測失利嚇壞市場 部分AI伺服器訂單延後 盤後重挫9%

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）在紐約證交所外掛廣告宣傳。美聯社
美國伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）公布的上季財報與本季營收展望都低於市場預期，無法達到市場對其AI伺服器業務的高度期待，消息拖累HPE股價在周四（4日）收盤後重挫超過9%。

HPE周四在聲明中表示，截至1月的本季營收預期落在90億至94億美元，剔除部分項目後的每股盈餘為0.57至 0.61美元。根據彭博彙編的數據，分析師的平均預估營收為98.8億美元，每股盈餘為0.53美元。

回顧上季，在截至10月31日的會計年度第4季，營收同樣低於分析師預期，年增14%至96.8億美元，略低於市場預估的99億美元；每股盈餘為0.62美元，高於分析師平均預期的0.58美元。

HPE執行長奈利（Antonio Neri）受訪時表示，一些AI伺服器訂單被延後到2026年。其中一筆歐洲的交易因資料中心尚未準備就緒而延後，美國政府的訂單則受到聯邦政府停擺的影響而延後。

奈利說：「我們對這筆歐洲交易最終會完成相當有信心，」他說，「這只是時間問題。」

HPE透露，本季又新獲得20億美元的AI伺服器訂單。

儘管如此，投資人仍對展望感到擔憂。HPE股價在4日盤後重挫9.6%，遠低於收盤時的每股22.90美元，今年迄今累計上漲6.7%。

HPE財務長邁爾斯（Marie Myers）在財報後的分析師會議中表示，HPE持續見到政府與企業客戶對該公司AI伺服器的「強勁興趣」。但她補充說：「值得注意的是，我們預期需求將參差不齊，因為部分大型主權客戶下單時程拉長，可能會使出貨延後至未來幾季。」

這家德州企業是全球最大的運算設備製造商之一，並押注網通業務做為未來擴張的重要支柱。今年7月，HPE以約130億美元收購瞻博網路（Juniper Networks）。

由於成本削減措施與收購瞻博後，較高利潤率的網通設備銷售增加，HPE的利潤率已改善。奈利表示：「我們現在已成為一家以網路為核心的公司。」

