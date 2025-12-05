快訊

沒有富爸爸也能有錢！3星座理財高手...摩羯看長線、他只買會增值東西

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

不只是誇獎！OpenAI訓練AI學會「懺悔」 要讓新系統誠實招認錯誤行為

銀價跌逾2%銅價回檔 高檔逢獲利了結賣壓 油價勁揚約1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際白銀價格4日回檔，逆轉近期創新高走勢。路透
國際白銀價格4日回檔，逆轉近期創新高走勢。路透

國際油價周四（4日）收漲，因投資人預期美國將降息刺激經濟，而烏克蘭和談陷入僵局，削弱了達成協議恢復俄羅斯石油出口的預期；金價幾乎持平，但銀價回落，經過連續八天上漲之後投資人獲利了結；銅價也從歷史高點下跌，高盛警告稱突破11,000美元的創紀錄漲勢恐難持久。

油價漲約1%

布蘭特原油2月期貨收漲59 美分，漲幅0.94%，至63.26美元；美國西德州中級原油（WTI）1月期貨結算價上漲72美分，漲幅1.22%，至59.67美元。

隨著全球股市上漲，美國原油期貨盤初一度每桶上漲超過 1 美元，因在數據顯示就業放緩之後，市場預期美國降息將支持全球最大經濟體和石油需求。

美元兌一籃子主要貨幣將連續第10天下跌，這使得使用其他貨幣的買家購買的原油更加便宜。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn說：「我認為降息的可能性現在蓋過了一切，推動原油價格上漲。」

分析師們說，美國和委內瑞拉之間的緊張局勢升級也支撐著油價，因為人們擔心這個南美國家的原油供應會減少。 烏克蘭和平計劃進展停滯不前的看法也支撐了價格，此前，美國總統川普的代表結束了與俄羅斯克里姆林宮的和談，但在結束戰爭方面沒有取得突破性進展。

金價漲、白銀價格由紀錄高位回落

金價周四變動不大，美國公債殖利率上升抵銷美元走軟帶來的支撐。

現貨金價4日收盤上漲0.1%，報每英兩4,207.62美元。美國黃金期貨上漲0.2%，結算價報每英兩4,243.00美元。

白銀價格周四從歷史高點回落，經過連續八天的上漲之後，交易者認為漲幅過大且上漲過快，因此獲利了結。

白銀現貨下跌2.5%，報每英兩57.0427美元，盤中一度重挫3.4%。

白銀價格經過近期快速上漲之後達到接近每英兩59美元的歷史高點，也使其進入超買區域，意味著市場可能回檔。今年以來，白銀已累計上漲約97.3%，這主要受惠於結構性供應短缺、市場流動性擔憂以及被列入美國關鍵礦產清單。

ING Bank大宗商品策略師Ewa Manthey表示：「展望未來，我們認為今年所看到的銀價上漲速度難以持續。」

鉑金下跌1.7%，至每英兩1,642.67美元。 鈀金下跌 1.4%， 至1,440.57美元。

銅價下跌

銅價周四小幅下跌，在周三創下每噸11,540美元的紀錄新高之後，高盛警告稱銅價突破11,000美元的創紀錄漲勢恐難持久。

倫敦商品交易所期銅下跌0.3%，報每噸11,450美元。

高盛分析師在報告中寫道：「近期銅價漲勢主要基於對未來市場供應趨緊的預期，而非當前基本面。我們預期此次突破11,000美元的漲勢不會持久。」

分析師表示：「儘管我們預期2026年銅供應將比需求僅多出約16萬噸，使市場更趨平衡，但這意味著我們認為全球銅市場短期內不會出現供應短缺。」

美國 銅價 金價

