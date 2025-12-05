台積電ADR下跌 跟隨費半指數收黑 聯電尾盤奮力翻紅
台股ADR周四（4日）收盤漲跌互見，受費城半導體指數大盤下跌影響，台積電ADR收盤下跌0.85%，報每股292.93美元，換算並折合台幣後為每股1,834.33元，較台北交易股票溢價率為26.94%。
美股方面，道瓊工業指數4日收盤下跌31.96點，跌幅0.07%，至47,850.94點；標普500指數上漲7.40點，漲幅0.11%，至6,857.12點；那斯達克指數上漲51.04點，漲幅0.22%，至23,505.14點。
費城半導體指數下跌64.54點，跌幅0.89%，報7,215.97點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 237.33 -1.56 228.00 4.09
中華電 CHT 129.53 -0.17 129.50 0.02
台積電 TSM 1,834.33 -0.85 1,445.00 26.94
聯電 UMC 49.28 +0.25 48.00 2.67
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言