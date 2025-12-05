台積電ADR下跌 跟隨費半指數收黑 聯電尾盤奮力翻紅

想像一下：一隻毛茸茸的貓咪玩偶偶爾會和你聊天，還會做出生動的表情；一個智慧地球儀會根據點擊的位置介紹當地的風俗文化；一個擁有纖細手臂的小機器人，隨時準備好和你下圍棋、象棋或五子棋。 這些充滿想像力的玩具都運用了人工智慧（AI）技術，這種互動性強、反應靈敏的「智慧夥伴」正迅速贏得消費者的青睞。人工智慧玩具代表一種將先進技術與傳統玩具融合在一起的全新產品類別。透過深度學習、自然語言處理和情感運算，這些玩具能夠理解用戶，進行智慧互動，並提供個人化的體驗和情感陪伴。

2025-12-05 06:00