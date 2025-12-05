超微獲准出貨部分AI晶片至中國 願依規定繳15%稅金

超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰今天指出，超微已取得部分MI308晶片對中國出貨的許可，若順利出貨，將準備向美國政府繳納15%的稅金。

路透報導，蘇姿丰是在舊金山由科技媒體「連線」（Wired）主辦的會議上發表了上述談話。

川普8月表示，美國政府已與輝達公司（Nvidia）及超微達成協議，允許他們付出15%費用後恢復部分晶片對中國出貨。

一些法律專家認為，此舉可能違反美國憲法禁止對出口徵稅的規定。