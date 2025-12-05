美股收盤／標普500小幅震盪收紅 Fed降息展望撐盤 亞馬遜成拖累

美股股市周四（4日）收盤呈現小幅漲跌局面，標普500與那斯達克指數收盤小漲，投資人權衡勞動力市場報告和其他經濟數據，同時聯準會下周降息的展望升溫，也為股市提供支撐。

道瓊工業指數4日收盤下跌31.96點，跌幅0.07%，至47,850.94點；標普500指數上漲7.40點，漲幅0.11%，至6,857.12點；那斯達克指數上漲51.04點，漲幅0.22%，至23,505.14點。

費城半導體指數下跌64.54點，跌幅0.89%，報7,215.97點。

亞馬遜股價下跌1.4%，拖累標普500指數，限制了其漲幅。

對AI已然熱過頭的擔憂致使近期美股出現波動，但AI產業的強勁前景以及對寬鬆政策將拉高企業獲利的押注，刺激了投資人對進一步上漲的希望。

Forex.com分析師Fawad Razaqzada表示：「籠罩市場的關鍵問題是，聯儲會下周可能的降息是否會引發所謂的聖誕行情。目前，儘管猶豫情緒有所加劇，但對標普500指數的預測仍慎慎樂觀。」

Miller Tabak的Matt Maley 認為，儘管市場過去幾天一直在盤整，但目前的態勢不錯，「所以，除非未來幾個交易日出現大幅逆轉，否則多頭肯定會掌握優勢」。

由於政府長期停擺，11月就業報告的公布時間被延後到聯準會12月會議之後。隨著積壓的政府數據逐步消化，市場參與者轉而關注一些次級指標，而這些指標對勞動力市場的表現呈現出喜憂參半的訊號。

勞工部的一份報告顯示，首次申請失業救濟人數降至三年多來的最低水準，但分析師認為，這一下降可能部分是由於感恩節假期所致。

芝加哥聯準銀行的另一份報告估計，11月的失業率維持在4.4%左右。

根據芝商所的FedWatch工具，市場預計聯準會本月降息1碼的機率為87%，高於一個月前的68.6%。

Horizon Investment 的研究和量化策略主管狄克森表示：「每個人都在觀望聯準會對他們所看到的這些數據的看法，因為主席鮑爾最後的評論有點偏鷹派，但降息是完全在意料之中的。」

美國商務部發布延後的報告顯示，9月工廠訂單成長0.2%，低於預期的0.5%，而8月的增幅被下修為1.3%，原因是關稅阻礙了製造商的發展。

道瓊成分股Salesforce攀升 3.7%，此前該公司上調2026會計年度營收和調整後利潤預期，預期AI代理平台將因企業需求強勁而成長。

另外，臉書母公司Meta Platforms也上漲3.4%，成為標普指數的最大拉抬力之一，此前彭博報導指出，Meta計劃削減多達30%的Metaverse預算，也就是投入所謂「元宇宙」部門的預算。

亞馬遜下跌1.4%，成為拖累標普500指數的最大個股之一，因這家電子商務公司表示，正在與美國郵政服務公司討論雙方未來的關係，並在明年合約到期前考慮其選項。

在標普指數的11個主要類股中，必需消費品指數是表現最差的類股之一，受到零售業者Kroger下跌4.6%的打壓，此前這家連鎖超市業者調降年度銷售預期，且季度銷售未達預期。

相比之下，折扣零售商Dollar General大漲 14%，因為上調了年度利潤預期。

雲端數據分析業者Snowflake下跌了11.4%，因第4季度產品營收預期低於投資者對其強勁成長的高預期。