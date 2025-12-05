就業數據分歧 美股收盤漲跌互見
美國股市今天走勢震盪，主要指數收盤漲跌互見，投資人一邊消化勞動市場不同數據，一邊關注聯邦準備理事會（Fed）下週政策決議。
法新社報導，美國最新公布的一週首次申領失業救濟金人數減少2萬7000人，表現亮眼。但整合運算及企業外包供應商ADP公司昨天公布的就業報告顯示，上月就業人數意外下滑。
人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas Inc.今天公布的報告則顯示，11月裁員人數較去年同期激增，使得2025年全年裁員總數攀升至2020年以來最高。
道瓊工業指數小跌31.96點或0.07%，收報47850.94點。
標普500指數小漲7.40點或0.11%，收在6857.12點。
那斯達克綜合指數上漲51.05點或0.22%，收23505.14點。
費城半導體指數下跌64.54點或0.89%，收7215.97點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言