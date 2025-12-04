聽新聞
晶片人才不夠 「1關鍵」決定美國鳳凰城能否躋身半導體重鎮

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
台積電與其他晶片公司在亞利桑那州鳳凰城投資設廠，但這座城市能否成為半導體重鎮，將取決於當地州立大學及社區大學能否培養足夠人才。圖TSMC Arizona廠，台積電提供。
台積電與其他晶片公司在亞利桑那州鳳凰城投資設廠，但這座城市能否成為半導體重鎮，將取決於當地州立大學及社區大學能否培養足夠人才。圖TSMC Arizona廠，台積電提供。

隨著台積電及其他晶片製造商等數十家公司在鳳凰城投資設廠，未來四年當地將新增逾11.5萬個半導體產業工作，而這個亞利桑納州首府能否成為晶片製造中心，將取決於州立大學及社區大學能否培養足夠人才。

美國上一座晶圓廠是在12年前落成，導致具備相關技能的人才嚴重短缺，而在鳳凰城設立半導體研發中心的台積電公司，一直從其本國引進工人。事實證明，這項策略奏效，使台積電得以迅速在其新工廠開始生產晶片。然而，從長遠來看，這家台灣公司需大量能勝任工作的本地人才。為此，台積電一直在與當地大學和社區大學合作，推動培訓計畫。

台積電亞利桑那廠總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）接受紐約時報訪問說：「我們投入了大量資金和資源用於培訓。」「我們非常非常重視培養本地勞動力。」

招募美國工人的一大挑戰在於如何克服人們認為製造業是過時產物的刻板印象，數十年來美國的企業和政治領袖一直將金融置於工廠之上。亞利桑那州立大學製造系統與網路學院院長史塔利說：「許多人對製造業的觀念很守舊。」「現在製造業已高度自動化。」

史塔利在一棟由舊空軍基地改建而成的科技大樓展示自駕車的測試區；在大樓的另一區，學生藉由微型機器人模擬操作大型模型。他說：「這是一項非常實用的技能，」在另一處由原摩托羅拉大樓改建的設施裡，亞利桑那州立大學的學生正在運作一座功能齊全的半導體製造廠。

如果說亞利桑那州立大學在培養半導體產業的「指揮官」，那麼馬里科帕社區大學（Maricopa Community College）系統則在培養「基層戰士」。該系統的10個校區和31個衛星校區長期以來一直與當地企業合作，設計認證和學位課程，使學生學習就業所需的技能，尤其是半導體相關工作。

過去三年，社區大學與半導體生產直接相關學程的學生人數幾乎增加一倍，達到 964人。超過4,400名學生正在攻讀工程學副學士學位，自2022年以來增加了1.6倍。

48歲的蓋斯特就是投入這股熱潮的一員，他的履歷包括在核電廠從事去除輻射汙染的工作，以及長期20年的按摩物理治療師經驗。班上同學45歲的威基女士最近瀏覽台積電的網站，發現有十幾個招募資訊，隔天又增加了兩個，班上的另一位同學22歲的佩斯說：「除非發生什麼劇烈變化，否則半導體在未來仍將扮演重要角色。」

