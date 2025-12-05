TikTok 將在巴西蓋資料中心

字節跳動旗下的TikTok，將在巴西投資超過2,000億里爾（377億美元）打造資料中心。這是該公司在拉丁美洲的首個投資項目，也是巴西迄今最大宗的此類投資，將鞏固巴西作為人工智慧（AI）投資的地區首選地位。

TikTok公共政策主管蓋絲說，公司將攜手資料中心營運商Omnia、及巴西乾淨能源領導廠商Casa dos Ventos，新資料中心位於東北部塞阿拉州（Ceara）的佩森港（Pecem）附近，將完全仰賴風力發電。

這是陸企最大的單個資料中心項目之一，正值陸企阿里巴巴和騰訊加入美國同業，競相打造發展AI所須的算力，TikTok在聲明稿寫道，該投資將分十年進行，可創造約4,000個工作。

這個資料中心也是巴西至今最大規模的此類投資，為該國總統魯拉的一大勝利，他宣揚巴西是AI投資之地。該國被視為南美洲最適合發展資料中心的國家，擁有豐沛的再生能源、四通八達的全國電網，且有地區最快速的光纖網路。佩森港地近海底電纜重鎮，可連通歐洲與非洲。

塞阿拉經濟特區主管菲加爾表示：「資料中心不是終極目標，要以此來吸引高科技產業和科技巨擘」，願景是打造出類似矽谷的「塞阿拉谷」。

佩森港計畫是魯拉大計的一環。據產業追蹤網站Data Center Map，南美洲規劃中和現有的資料中心，近半都在巴西。魯拉並簽署臨時措施，提供獎助給想在該國設立資料中心的業者，包括能免稅進口部分設備。

TikTok項目是陸企深化在巴西科技和綠能投資的最新實例，這些合作源自川普重返白宮之前，但由於兩國都與美國當局不合，使得合作日增。