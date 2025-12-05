大摩擬降低 AI 領域曝險
身為當前AI融資熱潮的主要銀行之一的摩根士丹利（大摩），正考慮透過所謂「重大風險轉移」（SRT），讓銀行能出售與貸款風險掛鉤的債券給機構投資人，藉此降低本身在資料中心領域的曝險。
彭博引述知情人士報導，大摩已和潛在投資人初步接洽，討論以借給AI基礎設施業者的貸款組合為標的的SRT。
以資料中心曝險為基礎的SRT，在整體信用風險轉移市場中仍屬新興項目。這類工具能讓對沖自身的授信曝險、改善資本適足率，並釋放資產負債表空間用於更多放貸。知情人士向彭博透露，摩根士丹利也研究其他降低資料中心風險的方法，包括部分避險或聯貸，但目前尚無任何保證這些初步洽談能順利達成交易。
大摩策略師預測，大型雲端運算業者到2028年，將在資料中心基礎設施投入約3兆美元。大摩估算，現金最多只能支應其中一半，其餘大部分都得透過債市籌措。
這波融資潮也可能讓銀行業者對少數幾家企業曝險過高。以甲骨文為例，這家曾被視為保守的資料庫巨人近年大舉舉債，並將發。大摩研究報告指出，甲骨文近幾個月信用違約交換成本大幅走高，提供建設貸款的銀行和其他金融機構很可能正是甲骨文信用違約保護成本飆升的主要推手。
