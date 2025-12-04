美股早盤／三大指數在平盤附近遊走 台積電ADR跌1.4%

美股4日早盤在平盤附近遊走，最新公布的就業數據並未影響到市場對美國聯準會（Fed）下周降息的押注。

道瓊工業指數早盤小跌13點，或不到0.1%；標普500和那斯達克指數也分別漲跌幅在0.1%以內；費城半導體指數跌0.6%；台積電ADR跌1.4%。

勞工部4日表示，美國上周初領失業救濟金人數意外下滑至三年多來最低的19.1萬人，比前一周減少2.7萬人，低於道瓊分析師預期的22萬人，顯示雇主正在留住員工，一反近期其他跡象顯示出的裁員加速和低招募率。

另一份由Challenger, Gray & Christmas發布的數據則顯示，11月企業宣布的裁員人數比前月下滑，但仍是過去三年內同月最高。

BMO資本市場分析師Ian Lyngen表示：「這些數據整體展現出的結果可以確認一件事，那就是勞動市場內明顯存在著衝突趨勢。」

儘管如此，投資人仍愈來愈看好Fed將在下周10日會議上降息1碼。據芝商所FedWatch工具，市場預期的降息機率已達到87%。