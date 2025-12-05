Fed 新主席若激進降息…美版「特拉斯事件」恐上演

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，債券投資人曾向美國財政部表示，擔心哈塞特若出任聯準會（Fed），會迎合川普，在通膨仍高時推動激進降息，市場人士直言，若寬鬆貨幣政策與持續高通膨同時發生，可能引發長期美債遭大規模拋售，出現類似2022年、時任英相的特拉斯因減稅計畫導致英國債市震盪的「特拉斯事件」。

市場對哈塞特的政策治理能力也有疑慮。投資人擔心他難以整合立場分歧的聯邦公開市場委員會（FOMC）成員並建立共識，而政策缺乏一致性可能放大市場波動。

財政部據悉是在11月徵詢華爾街銀行及資產管理公司的意見，其中包括財政部借款諮詢委員會（TBAC）的部份成員。

彭博資訊報導，川普的幕僚與相關人士已開始討論，若哈塞特接Fed主席，遺下的國家經濟委員會（NEC）主任職務，可能由財長貝森特兼任。

另根據多位消息人士，川普身邊的人正評估一項人事布局：若哈塞特轉任Fed，屆時貝森特將成為政府經濟策略的核心仲裁者，同時主導財政部與白宮經濟政策範疇，並因在白宮西廂擁有辦公室，而與川普的物理距離更近。但相關討論尚未定案。