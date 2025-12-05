美企11月裁員 三年同期新高

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國企業11月宣布的裁員人數比前月腰斬，但仍寫下三年來同月最高紀錄，增聘人力意願也持續低落，反映經濟環境充滿不確定性、進口關稅及需求持續降溫的影響。

再就業服務業者Challenger, Gray & Christmas 4日公布，美國企業上月宣布裁員7萬1,321人，比10月減少53%，但比去年同期增加24%，是2022年以來同月最高紀錄。Challenger, Gray & Christmas營收長查林傑（Andy Challenger）說：「企業上月計劃裁員人數減少無疑是好兆頭。」不過，查林傑也指出，包括這次在內，企業11月計劃裁員人數高於7萬人的情況，2008年以來只發生三次。

電信供應商上月計劃裁員人數最多，主要反映Verizon大舉精簡人力的影響，科技公司和肉類加工業者緊追在後。美國企業上月宣布的裁員人數僅6,280人歸咎於人工智慧（AI），今年來人數為5萬4,694人。

美國雇主今年來已宣布裁員約117.1萬人，比2024年前11個月增加54%。相較之下，美國企業今年來計劃雇用的人數總計只有49萬7,151人，比2024年同期下滑35%，是2010年以來最少。

美國聯準會（Fed）下周將舉行今年最後一場決策會議，11月裁員人數是會議前最後一批勞動市場報告之一，投資人大多押注決策官員將再次降息。美國勞動統計局原訂5日公布11月就業報告，但如今已延至16日，原因是政府關門導致資料收集延誤。

日債殖利率飆 升息陷兩難…10年期升至18年高點

日本10年期公債殖利率4日飆升至2007年以來最高水準，日本央行12月是否要升息陷入了兩難境地：升息恐推高政府巨額債務的...

AI玩具贏得孩子的心 卻也藏著性錯誤與隱私外洩風險

想像一下：一隻毛茸茸的貓咪玩偶偶爾會和你聊天，還會做出生動的表情；一個智慧地球儀會根據點擊的位置介紹當地的風俗文化；一個擁有纖細手臂的小機器人，隨時準備好和你下圍棋、象棋或五子棋。 這些充滿想像力的玩具都運用了人工智慧（AI）技術，這種互動性強、反應靈敏的「智慧夥伴」正迅速贏得消費者的青睞。人工智慧玩具代表一種將先進技術與傳統玩具融合在一起的全新產品類別。透過深度學習、自然語言處理和情感運算，這些玩具能夠理解用戶，進行智慧互動，並提供個人化的體驗和情感陪伴。

Fed 新主席若激進降息…美版「特拉斯事件」恐上演

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，債券投資人曾向美國財政部表示，擔心哈塞特若出任聯準會（Fed），會迎合川普，在通膨...

