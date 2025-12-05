美企11月裁員 三年同期新高

美國企業11月宣布的裁員人數比前月腰斬，但仍寫下三年來同月最高紀錄，增聘人力意願也持續低落，反映經濟環境充滿不確定性、進口關稅及需求持續降溫的影響。

再就業服務業者Challenger, Gray & Christmas 4日公布，美國企業上月宣布裁員7萬1,321人，比10月減少53%，但比去年同期增加24%，是2022年以來同月最高紀錄。Challenger, Gray & Christmas營收長查林傑（Andy Challenger）說：「企業上月計劃裁員人數減少無疑是好兆頭。」不過，查林傑也指出，包括這次在內，企業11月計劃裁員人數高於7萬人的情況，2008年以來只發生三次。

電信供應商上月計劃裁員人數最多，主要反映Verizon大舉精簡人力的影響，科技公司和肉類加工業者緊追在後。美國企業上月宣布的裁員人數僅6,280人歸咎於人工智慧（AI），今年來人數為5萬4,694人。

美國雇主今年來已宣布裁員約117.1萬人，比2024年前11個月增加54%。相較之下，美國企業今年來計劃雇用的人數總計只有49萬7,151人，比2024年同期下滑35%，是2010年以來最少。

美國聯準會（Fed）下周將舉行今年最後一場決策會議，11月裁員人數是會議前最後一批勞動市場報告之一，投資人大多押注決策官員將再次降息。美國勞動統計局原訂5日公布11月就業報告，但如今已延至16日，原因是政府關門導致資料收集延誤。