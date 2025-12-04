曾被視為未來 如今虧太多又耗資源？傳Meta元宇宙部門恐大砍3成預算

快訊

彭博資訊引述知情人士報導，臉書母公司Meta預料將大砍元宇宙（metaverse）集團的明年預算，減幅最多達30%。臉書創辦人祖克柏一度認為元宇宙是該公司的未來，於是把公司名稱從臉書改為Meta。

消息人士說，公司高層討論，明年或許最多刪減元宇宙集團的三成預算；這種減幅很可能包含裁員，最快明年1月實施，但尚未做出最後決定。元宇宙集團包括虛擬世界平台Meta Horizon Worlds、Quest虛擬實境頭戴裝置等。

知情者透露，元宇宙集團的預算刪減幅度較大，是由於這種科技尚未出現公司預期的產業全面競爭。削減案可能主要衝擊Meta的虛擬實境部門，該部門占據元宇宙的大部分開支，並料鎖定Horizon Worlds。

元宇宙相關部門從2021年初起虧損700億美元以上，祖克柏如今大致不再於公共場合和股東會上，提到元宇宙，轉而強調大型AI模型等。

一些分析師和投資人長期高呼，要廢除元宇宙所屬的Reality Lab，認為消耗資源，卻未能帶來太多營收。

