印度最大航空公司連3天大量取消航班 機場陷混亂

中央社／ 新德里4日專電
印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）今天有逾300個航班取消。圖/空中巴士提供
印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）今天有逾300個航班取消，這已是該公司連續第3天大規模取消航班，造成大批旅客滯留機場，印度民航總局（DGCA）為此已展開調查。

印度新聞信託社（PTI）報導，IndiGo今天取消了300多個航班，國內線航班受到的影響尤其嚴重，其中德里（Delhi）的機場取消了至少95個航班、孟買（Mumbai）的機場取消85個航班、海德拉巴（Hyderabad）的機場取消70個航班、班加羅爾（Bangalore）的機場則是取消了50個航班。

印度經濟時報（The Economic Times）提到，IndiGo昨天至少有150個航班取消、數十個航班延誤，導致數千名旅客在機場滯留。

今日印度（Indai Today）報導，印度民航總局今天下午已經要求IndiGo人員前往說明，並對其展開調查。

印度民航總局根據IndiGo提供資料指出，該公司11月共取消了1232個航班，其中755個航班因機組人員問題或飛行勤務時間限制（Flight Duty TimeLimitations, FDTL）而取消，258個航班因「機場/空域限制」取消、92個航班因空中交通管制（Air TrafficControl, ATC）系統故障取消，另有127個航班因其他原因取消。

IndiGo在11月的準點率（On Time Performance,OTP）僅67.7%，10月為84.1%。

針對近期大量航班出現取消、延誤，IndiGo今天透過聲明對外表示，過去幾天因為「諸多無法預料的挑戰」，使其營運受到嚴重影響，公司為其對乘客帶來的不便表達歉意。

IndiGo指出，包括（飛機）輕微技術故障、冬季（航班）班表、天候狀況不佳、機組人員排班新規等因素累積起來，造成這樣的混亂局面，這是該公司「始料未及」的。

IndiGo航班取消、延誤影響甚鉅，其飛機佔用機場位置，進一步使其他航空公司的航班也發生延誤。

