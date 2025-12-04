外資：Google TPU可望奪兩成市占 打造9,000億美元新業務

Google母公司「字母」本季股價急衝31%，在標普500成分股中表現位居第十。外界益發樂觀，估計該公司將對外銷售TPU，可帶來逼近上兆美元的新營收。

D.A.Davidson科技研究主管魯利亞（Gil Luria）指出，倘若字母公司認真想做張量處理器（TPU）生意，他估計有望在幾年內奪下人工智慧（AI）的兩成市場，業務規模達到約9,000億美元。

魯利亞說：「如果業界想減少依賴輝達，TPU是良方，有很多理由感到樂觀，字母公司的晶片業務價值，最終可能會超越Google雲端，但即便未對外銷售晶片，更好的晶片也意味著更優異、更有效率的雲端。」

Homestead Advisers股票資產組合經理人楊馬克（音譯、Mark Iong）說，輝達晶片貴上許多，且難以買到，但若要用特殊應用晶片（ASIC），有字母公司，該公司迄今引領這個市場。字母不會控制整個市場，但這是該公司的股價秘方之一。