聽新聞
0:00 / 0:00
外資：Google TPU可望奪兩成市占 打造9,000億美元新業務
Google母公司「字母」本季股價急衝31%，在標普500成分股中表現位居第十。外界益發樂觀，估計該公司將對外銷售TPU，可帶來逼近上兆美元的新營收。
D.A.Davidson科技研究主管魯利亞（Gil Luria）指出，倘若字母公司認真想做張量處理器（TPU）生意，他估計有望在幾年內奪下人工智慧（AI）的兩成市場，業務規模達到約9,000億美元。
魯利亞說：「如果業界想減少依賴輝達，TPU是良方，有很多理由感到樂觀，字母公司的晶片業務價值，最終可能會超越Google雲端，但即便未對外銷售晶片，更好的晶片也意味著更優異、更有效率的雲端。」
Homestead Advisers股票資產組合經理人楊馬克（音譯、Mark Iong）說，輝達晶片貴上許多，且難以買到，但若要用特殊應用晶片（ASIC），有字母公司，該公司迄今引領這個市場。字母不會控制整個市場，但這是該公司的股價秘方之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言