快訊

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓酷澎大規模個資外洩湧退會潮 「流程過度複雜」引當局調查

中央社／ 首爾4日專電
南韓酷澎（Coupang）近期因大規模個資外流事件，導致會員退出需求大增。(路透)
南韓酷澎（Coupang）近期因大規模個資外流事件，導致會員退出需求大增。(路透)

南韓酷澎（Coupang）近期因大規模個資外流事件，導致會員退出需求大增，但退出程序複雜，對使用者造成相當困難，南韓當局已緊急展開調查，若確實違規，將依法開罰。

韓國放送媒體通信委員會（放通委）今天宣布將就南韓酷澎退會程序複雜的實際狀況是否符合「限制使用者終止權」的禁止事項，並指出南韓酷澎現在將退會鍵放在使用者難以直觀找到的位置，且程序複雜。

以電腦使用者為例，若要消除會員資格，必須到「我的酷澎」裡面的「個人情報確認及修正」輸入密碼，才能找到畫面下端的退會鍵，接著必須再次輸入密碼，通過「確認酷澎使用清單」及「問卷調查」程序才能完成退出申請。

手機使用者則必須到APP主畫面下方的個人情報頁點選「設定」、「修正會員資訊」，輸入密碼後，才能跳轉到電腦版畫面再次輸入密碼，並進行前述退會程序。

放通委表示，由於酷澎近期個資大量外流事件，導致會員退出需求急增，但複雜程序對使用者造成相當困難，因此決定緊急展開調查。若調查結果顯示酷澎確實違規，當局將依法嚴正開罰。

根據數據公司IGAWorks Mobile index在12月1日公布資料，南韓酷澎的單日活躍用戶數達到1798萬8845人，這也是該公司統計以來的最高數值。

韓聯社報導，認為南韓用戶高度依賴酷澎配送日用品，加上難以找到類似的替代方案，短期內實際退出人數可能低於預期。

南韓酷澎日前確認近期個資外流的帳號達3370萬個，南韓總統李在明表示，受害規模十分龐大，必須查明事故原因，嚴格追究責任，並強化罰款等制度；韓聯社先前報導，導致個資外洩的可能是一名已經離職的中國籍員工，警方正進一步調查中。

酷澎 使用者 個資 李在明

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／韓明年國防預算增8.2%、投資尖端科技 體現國際關係何種特質？

6名南韓人遭北韓扣留 李在明不知情引韓媒批評

美副助卿：與南韓等印太夥伴合作 維護台海和平穩定

出口、內需強勁帶動 南韓上季 GDP 成長1.3% 優於預期

相關新聞

不是晶片！黃仁勳點出AI未來發展主要瓶頸 估科技業者將這樣解決

輝達執行長黃仁勳表示，抑制人工智慧（AI）未來發展的將不是晶片而是電力，科技巨擘預料將開始以自家核能反應爐向旗下資料中心...

黃仁勳上知名播客節目 親曝33年「輝達生存哲學」

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳在接受知名播客主持人喬．羅根專訪時說，他在將公司從電玩遊戲顯卡製造商，壯大成AI...

美股2026年投資展望：政策利多與AI題材加持 企業基本面推動美股牛市

2025年美國股市經歷波動，但年初以來仍上漲15%，展望2026年，預估美國聯準會將維持降息步調，加上政府財政支出維持增...

WhatsApp內建Meta AI 傳歐盟將啟動反壟斷調查

金融時報今天報導，歐洲聯盟正準備對Meta Platforms展開新的反壟斷調查，聚焦其在WhatsApp上推出人工智慧...

南韓酷澎大規模個資外洩湧退會潮 「流程過度複雜」引當局調查

南韓酷澎（Coupang）近期因大規模個資外流事件，導致會員退出需求大增，但退出程序複雜，對使用者造成相當困難，南韓當局...

AI市場版圖重塑？日經：黃仁勳示警中國大陸推動AI版一帶一路企圖心

日經亞洲報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳表示，若美企坐視華為等中國競爭者主導市場，中國很快將會致力輸出AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。