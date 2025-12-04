快訊

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

市場預期聯準會降息 亞股收盤走勢不一

中央社／ 香港4日綜合外電報導
在紐約股市上漲帶動下，東京股市今天收盤大漲超過2%。日股示意圖。美聯社
在紐約股市上漲帶動下，東京股市今天收盤大漲超過2%。日股示意圖。美聯社

一連串經濟數據支撐市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）下周將連續第3次降息的預期，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，華爾街股市在經歷1日小幅拋售後連續第2天上漲，但區域市場的投資人則更為謹慎，因為科技類股估值偏高的疑慮持續揮之不去。

過去兩周，市場認為聯準會在10日會議降息的機率已飆升至約90%。多名聯準會官員支持這一舉措，稱支撐就業比壓制高通膨更為重要。

在紐約股市上漲帶動下，東京股市今天收盤大漲超過2%，香港、雪梨與台北股市也上揚。上海、首爾、新加坡、威靈頓、馬尼拉、孟買與曼谷股市則收低。

日本30年期國債拍賣表現良好，也帶來一定支撐，稍稍緩和了市場對日本央行本月可能升息的緊張情緒。這則消息，連同本周稍早10年期國債標售的強勁反應，一定程度上安撫了市場。

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）高級研究策略師布朗（Michael Brown）在給客戶的備忘錄中指出：「市場走勢依舊偏向上行，牛市論點依然十分扎實。投資人紛紛跟進這波漲勢，尤其在年底前，FOMO（害怕錯過）與FOMU（害怕嚴重落後）資金流影響力進一步加大。」

日本央行 聯準會 投資人 通膨

延伸閱讀

美股2026年投資展望：政策利多與AI題材加持 企業基本面推動美股牛市

台幣、韓元、人民幣前景看多 預期Fed下周降息支撐亞幣反彈

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

12月預防性降息來臨：市場資金流與投資策略新試探

相關新聞

不是晶片！黃仁勳點出AI未來發展主要瓶頸 估科技業者將這樣解決

輝達執行長黃仁勳表示，抑制人工智慧（AI）未來發展的將不是晶片而是電力，科技巨擘預料將開始以自家核能反應爐向旗下資料中心...

黃仁勳上知名播客節目 親曝33年「輝達生存哲學」

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳在接受知名播客主持人喬．羅根專訪時說，他在將公司從電玩遊戲顯卡製造商，壯大成AI...

美股2026年投資展望：政策利多與AI題材加持 企業基本面推動美股牛市

2025年美國股市經歷波動，但年初以來仍上漲15%，展望2026年，預估美國聯準會將維持降息步調，加上政府財政支出維持增...

WhatsApp內建Meta AI 傳歐盟將啟動反壟斷調查

金融時報今天報導，歐洲聯盟正準備對Meta Platforms展開新的反壟斷調查，聚焦其在WhatsApp上推出人工智慧...

南韓酷澎大規模個資外洩湧退會潮 「流程過度複雜」引當局調查

南韓酷澎（Coupang）近期因大規模個資外流事件，導致會員退出需求大增，但退出程序複雜，對使用者造成相當困難，南韓當局...

AI市場版圖重塑？日經：黃仁勳示警中國大陸推動AI版一帶一路企圖心

日經亞洲報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳表示，若美企坐視華為等中國競爭者主導市場，中國很快將會致力輸出AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。