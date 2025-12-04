快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

「並非與兩岸有關」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳上知名播客節目 親曝33年「輝達生存哲學」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
黃仁勳表示，為求公司生存，他那句「再30天公司就要倒閉」已說了33年之久。路透
黃仁勳表示，為求公司生存，他那句「再30天公司就要倒閉」已說了33年之久。路透

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳在接受知名播客主持人喬．羅根專訪時說，他在將公司從電玩遊戲顯卡製造商，壯大成AI巨頭時，沿用的是同一套方法，那就是處理危機、保持冷靜、進行系統性思考，以及砍掉所有浪費、只做最基本、絕對必要的事。

他說，他那句「再30天公司就要倒閉」，已經用了33年之久。

當羅根問到，可是輝達已是全球首屈一指的公司時，黃仁勳回答，那種脆弱、不確定、不安全感揮之不去，他說，比起想獲致成功，害怕失敗是他更大的原動力。

黃仁勳也說，他一周七天、醒著的每分每秒都在工作，畢竟公司在倒閉邊緣時，靠著兩三次超級神救援活下來。

他也說，輝達唯一的生意就是科技，靠把科技做到驚人的地步，然後藉由出售科技來賺錢，「我們與大學科學家合作，也開放合作。我天天跟外部研究者互動。我們有厲害的客戶，我能跟馬斯克等人合作。我們是唯一能同時服務消費網路、工業製造、科學運算、醫療、金融…所有這些產業的純科技公司。」

他說，為了公司生存，他保有超級警覺的文化，每天凌晨四時就起來讀好幾千封電郵，而他進輝達工作的子女，也跟他一樣每天都在工作，絲毫不敢懈怠。

科學家 馬斯克

延伸閱讀

與馬斯克競爭從AI延伸到火箭？WSJ：奧特曼曾洽談投資火箭公司

黃仁勳受訪稱輝達是「世上唯一科技公司」 誇川普愛國務實

輝達入陸被美中「雙邊禁止」 黃仁勳：美國不該把中國市場全讓給中國

面見川普！黃仁勳親赴華府遊說國會 吐露不確定中國會不會買H200晶片

相關新聞

不是晶片！黃仁勳點出AI未來發展主要瓶頸 估科技業者將這樣解決

輝達執行長黃仁勳表示，抑制人工智慧（AI）未來發展的將不是晶片而是電力，科技巨擘預料將開始以自家核能反應爐向旗下資料中心...

黃仁勳上知名播客節目 親曝33年「輝達生存哲學」

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳在接受知名播客主持人喬．羅根專訪時說，他在將公司從電玩遊戲顯卡製造商，壯大成AI...

美股2026年投資展望：政策利多與AI題材加持 企業基本面推動美股牛市

2025年美國股市經歷波動，但年初以來仍上漲15%，展望2026年，預估美國聯準會將維持降息步調，加上政府財政支出維持增...

WhatsApp內建Meta AI 傳歐盟將啟動反壟斷調查

金融時報今天報導，歐洲聯盟正準備對Meta Platforms展開新的反壟斷調查，聚焦其在WhatsApp上推出人工智慧...

利率下山路遇風暴、嚮導又失蹤 但3跡象指向Fed下周必定降息

美國聯準會（Fed）下周將舉行貨幣決策會議，屆時會像市場普遍預期那般進一步調降利率嗎？從日前公布的民間就業數據來看，答案...

傳統旺季與新品帶動 第3季全球智慧手機產量季增9%

根據TrendForce最新調查，下半年手機市場迎來傳統旺季，加上品牌陸續發表新機，推升第3季全球智慧手機生產數季增9%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。