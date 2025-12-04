美股2026年投資展望：政策利多與AI題材加持 企業基本面推動美股牛市

2025年美國股市經歷波動，但年初以來仍上漲15%，展望2026年，預估美國聯準會將維持降息步調，加上政府財政支出維持增長，貨幣政策與財政政策雙雙加持，有望為美國股市帶來正面利多。此外，投資人聚焦於AI題材，2025年AI相關投資已貢獻美國經濟成長，且美國對AI發展的投入高於其他國家，預估美國將持續引領AI發展，成為AI題材的重心之一。

■金融環境有利經濟成長 AI相關投資再加持

彭博預估聯準會將於2026年降息3碼，貨幣政策維持寬鬆，且美國2026年聯邦政府預算赤字將從佔GDP的5.9%成長至6.2%，其中，2026年《大而美法案》增加赤字預算0.9%，主要為減稅支出，因此，政府財政支出亦幫助經濟成長。此外，2025年美國對AI相關投資對經濟成長的貢獻較2024年增加一倍以上，且美國進口AI資本支出相關商品的進口額高於其他國家兩倍以上，預估2026年大型科技股增加資本支出成長29%，美國將持續投入AI發展，成為投資AI的主要選擇。

■美國企業基本面強勁 美股有望維持牛市

彭博預估2026年美國企業獲利將延續2025年的雙位數成長，2026年預估美股企業獲利成長13%，成長股表現較佳將達17.4%。此外，AI不僅投資增加，因AI受惠的公司亦有成長，根據預估，標普500指數中AI相關公司每股盈餘已自2015年成長逾200%，預估未來兩年將再成長30%。

摩根士丹利美國增長基金以由下而上的方式精選持股，目前主動比率高達89.75%，主要布局美國具有破壞式創新題材及強大競爭優勢的企業，目前基金產業配置以成長類型的資訊科技為主，並偏好軟體及服務類股，包括電子商務、線上支付、網路安全、雲端服務等可將AI融入產品與服務之公司，有望受惠AI持續發展。