WhatsApp內建Meta AI 傳歐盟將啟動反壟斷調查
金融時報今天報導，歐洲聯盟正準備對Meta Platforms展開新的反壟斷調查，聚焦其在WhatsApp上推出人工智慧（AI）功能的方式。這反映出大型科技公司在大型平台上使用生成式AI時面臨日益嚴格的審查。
金融時報（Financial Times）引述兩名官員說法指出，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）原定於今年稍早就Meta如何將其AI系統整合進旗下通訊應用程式WhatsApp一事展開調查。
自2025年3月起，Meta AI(一款聊天機器人和虛擬助理)已在歐洲市場被內建於WhatsApp的介面中。
報導指出，歐盟執委會預計將在未來幾天內宣布展開調查，但時間可能會有所變動。
這次調查將依據傳統的反壟斷法律進行，而不是歐盟「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA）。歐盟目前正以「數位市場法」審查亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）的雲端服務是否存在潛在的排他措施。
Meta發言人及歐盟執委會都拒絕置評。
義大利的反壟斷機構已於7月展開調查，指控Meta利用其市場力量，將AI工具整合進WhatsApp。調查在11月擴大，進一步檢視Meta是否藉由封鎖競爭對手的AI聊天機器人進入WhatsApp，更進一步濫用其市場主導地位。
