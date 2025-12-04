記憶體價格10天翻一倍 韓媒：2026年PC新品預計漲至少20%

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
韓國媒體ZDNet Korea報導，由於記憶體供應價格自今年10月開始上漲，PC品牌商的銷售成本已大幅增加，導致虧損，2026年發布的新產品預計價格將比今年上漲至少20%。示意圖／ingimage
韓國媒體ZDNet Korea報導，由於記憶體供應價格自今年10月開始上漲，PC品牌商的銷售成本已大幅增加，導致虧損，2026年發布的新產品預計價格將比今年上漲至少20%。

記憶體價格瘋漲，韓國媒體ZDNet Korea報導，由於記憶體供應價格自今年10月開始上漲，PC品牌商的銷售成本已大幅增加，導致虧損。然而，為了反映價格上漲的影響，2026年發布的新產品預計價格將比今年上漲至少20%。

一位匿名的PC廠採購經理指出，從今年第4季度初（10月）開始，個人電腦記憶體產品的價格波動幅度明顯增大。價格每十天就翻一番。

該經理指出，內存和固態硬碟的供應價格上漲了，即使你以這個價格下單，你也收不到你想要的數量。即使是最大的公司，明年可能也只能收到大約一半的訂單。

該人士表示，大型PC製造商由於沒有將記憶體和固態硬碟成本的上漲反映到產品價格中，而遭受損失。10月後生產的PC產品在生產階段就已經處於虧損狀態。然而，這些增加的成本無法即時反映在產品價格中。

該人士指出，特別是筆記型電腦核心部件的供應價格，例如處理器（CPU）、電池、內存和固態硬碟等，都上漲了。「我們別無選擇，只能將明年推出的新產品價格至少提高20%，並儘快停產現有產品」。

該人士說，個人電腦的分銷模式也將發生變化。「至少在2028年之前，不太可能出現以折扣價銷售庫存的情況。在我們連自己急需的產品都無法生產的情況下，我們更不能承受庫存積壓的後果」。

該報導反映近期PC產業界的擔憂，研調機構TrendForce近期也下修2026年全球筆電生產出貨預測，從原先的年增1.7%，調降至年減2.4%。

TrendForce分析2026年筆電市場同樣將面臨明顯挑戰，以今年記憶體上漲前的成本結構為基準觀察，DRAM及NAND Flash合計占筆電整機BOM cost的比重約10~18%，在如此大幅且連續數季的上漲下，預估記憶體占整機BOM cost的比重將進一步擴大至20%以上。

目前PC品牌商包含惠普（HP）、戴爾（Dell）及華碩（2357）儘管尚未漲價，但皆已預告2026年不排除漲價可能性。

記憶體 固態硬碟

