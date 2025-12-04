台幣、韓元、人民幣前景看多 預期Fed下周降息支撐亞幣反彈

市場目前普遍預期美國聯準會（Fed）將在下周的利率會議後降息，這對多個亞洲新興國家的貨幣而言，可能是正好來得及提供支撐匯價的時機。

聯準會的寬鬆政策將有助於減輕印度央行面臨的壓力，為持續走貶的盧比踩一下煞車；盧比在今日台北時間午間，兌美元匯率續跌至歷史新低的90.4238兌1美元，本周首次跌破90盧比關卡。Fed降息也能為印尼、南韓與菲律賓等多國的疲弱貨幣，帶來喘息空間，韓元本季已挫跌逾4%。

紐約梅隆銀行（BNY）駐香港資深亞太市場策略師莊偉坤（Wee Khoon Chong，音譯）說，「Fed進一步的寬鬆可能普遍支撐亞洲貨幣」，成長動能強、財政狀況穩健的亞幣，例如台幣、韓元、人民幣，可望有表現最佳。相對地，印度盧比仍面臨包括美國高關稅與經濟成長下行風險等負面因素，而菲律賓披索則因央行偏向寬鬆政策而承受壓力。

根據彭博彙編的利率交換合約資料，交易員預期聯準會在9日和10日的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，決定降息1碼（25個基點）的機率超過90%。市場對12月降息的預期升溫，已開始為區域內匯市帶來支撐，彭博的亞洲貨幣指標也自11月低點回升。

中國大陸人民幣則是在最近幾個月已有亮眼表現。離岸人民幣本季至今，不過，兌美元匯率已升值0.9%，因為市場樂觀美中關係改善。一些分析師認為，下周若Fed進一步寬鬆貨幣，人民幣可望再走強。

TS Lombard策略師Daniel von Ahlen和Andrea Cicione在最新的報告中就表示，「現在是做多亞洲貨幣的時機」，人民幣的多頭市場可能正在展開。