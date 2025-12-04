南韓酷澎個資外洩陷爭議 被爆招募大量中國大陸員工

南韓酷澎近期爆發大規模個資外流事件，此次事件的嫌疑人被指為中國籍前員工，今天也有南韓媒體報導，南韓酷澎內部因成本、經營系統等原因，大量招募中國籍開發人員。

南韓酷澎（Coupang）近期發生達3370萬個帳號的大規模個資外洩事件。根據韓聯社今天報導，這次事件嫌疑人被指向為中國籍前員工，不過南韓酷澎僅回應，「我們招募來自多國人才，但不便公開員工國籍分布」。

報導指出，今天登入中國求職網站「脈脈」檢視了近年多篇與南韓酷澎相關的徵才貼文與回覆，可見今年下半年仍有徵才公告，也有不少疑似獵頭或同業發文稱「可以推薦你進Coupang」。

從徵才內容分析，酷澎在中國的開發人員主要集中於北京與上海。

此外，在中國求職文化中，同事、同業的推薦相當重要，因此「脈脈」上可見大量推薦酷澎的仲介貼文。其中多篇貼文強調酷澎沒有中國IT企業的「996工作制」（早9晚9、周工作6天），因此是吸引人的亮點。

「脈脈」也會分享在酷澎面試、筆試等心得，有人發問是否要求英文程度，一個疑似酷澎員工的帳號回答：「要求不高。」至於韓文程度，若英文可以的話就不須會韓文，不過可能要赴南韓出差。

有分析指出，南韓酷澎大量招募中國開發人員的原因可能是人事成本較低；不過也有人分析，酷澎採用的電商架構系統，比起亞馬遜（Amazon），更像阿里巴巴、京東等中國電商公司。

亞馬遜的系統更專注於流量處理、商品推薦演算法、雲端等「軟體連結」；不過酷澎與京東等中國電商更著重於如何高效率運作大量實體資產，包括倉庫與配送管理。

報導指出，一名資安業界人士表示，「因為產業特性偏好某些國籍的開發人員可以理解，但中國是國家級網路攻擊活躍的國家，把大量開發工作交出去，恐怕有如『把魚交給貓看管』」。