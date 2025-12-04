BMW設2035減碳新目標 歐盟燃油車禁令傳有轉圜

德國汽車製造商BMW在原本2050年達標淨零的長期願景內設立新的期中目標，表示會先在2035年底前做到將公司的碳排當量相較2019年，減低至少6000萬公噸。

路透社報導，BMW表示新的期中目標比原先設定的2030 年減排目標額外多減2000萬噸碳排，適用燃油、油電、及純電等所有動力系統的車款，也不是只看車子上路後，而是從「原料取得、製造、上路到最後報廢回收」的汽車整個生命週期都要符合減排。

為讓減排涵蓋設計、原料取得、生產及使用階段等整個車輛生命週期，BMW表示將在生產與供應鏈中引進更多再生能源，在產品與工序上都提升使用比例，同時也會確保更大部分車款實現電動化。

此外，歐洲汽車業界消息人士今天透露，歐盟執委會有可能延後發布針對汽車產業的包裹支持方案；汽車製造商們期望方案內能放寬原本的2035年燃油新車禁售令。

歐盟執委會原訂12月10日公布相關方案，但德國汽車業人士透露，日期極可能順延；另一名業界人士也說，所有汽車製造商普遍覺得會延到12月10日之後。

歐盟執委會負責交通運輸事務的執委齊齊柯斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas）這週稍早告訴德國「商務日報」（Handelsblatt），相關方案可能延至2026年1月初才發布。

歐洲汽車製造商持續遊說歐盟當局，希望燃油新車禁售令能具備更大彈性，例如加「碳中和燃料」的車款與插電式油電混合車不受禁令限制。

齊齊柯斯塔斯告訴商務日報，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）致函歐盟，呼籲將插電式油電混合車與「高能效燃油引擎」排除於禁令之外，獲得正面回響。