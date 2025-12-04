快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

BMW設2035減碳新目標 歐盟燃油車禁令傳有轉圜

中央社／ 柏林3日綜合外電報導

德國汽車製造商BMW在原本2050年達標淨零的長期願景內設立新的期中目標，表示會先在2035年底前做到將公司的碳排當量相較2019年，減低至少6000萬公噸。

路透社報導，BMW表示新的期中目標比原先設定的2030 年減排目標額外多減2000萬噸碳排，適用燃油、油電、及純電等所有動力系統的車款，也不是只看車子上路後，而是從「原料取得、製造、上路到最後報廢回收」的汽車整個生命週期都要符合減排。

為讓減排涵蓋設計、原料取得、生產及使用階段等整個車輛生命週期，BMW表示將在生產與供應鏈中引進更多再生能源，在產品與工序上都提升使用比例，同時也會確保更大部分車款實現電動化。

此外，歐洲汽車業界消息人士今天透露，歐盟執委會有可能延後發布針對汽車產業的包裹支持方案；汽車製造商們期望方案內能放寬原本的2035年燃油新車禁售令。

歐盟執委會原訂12月10日公布相關方案，但德國汽車業人士透露，日期極可能順延；另一名業界人士也說，所有汽車製造商普遍覺得會延到12月10日之後。

歐盟執委會負責交通運輸事務的執委齊齊柯斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas）這週稍早告訴德國「商務日報」（Handelsblatt），相關方案可能延至2026年1月初才發布。

歐洲汽車製造商持續遊說歐盟當局，希望燃油新車禁售令能具備更大彈性，例如加「碳中和燃料」的車款與插電式油電混合車不受禁令限制。

齊齊柯斯塔斯告訴商務日報，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）致函歐盟，呼籲將插電式油電混合車與「高能效燃油引擎」排除於禁令之外，獲得正面回響。

歐盟 德國 減排 BMW 碳排

延伸閱讀

歐盟態度轉向？ 2035 不全面封殺燃油車 內燃機在條件限制下續命！

挪用凍俄資產援烏 歐盟縮減規模盼化消阻力

歐盟將投入1093億支持關鍵原物料供應 降低對中依賴風險

新竹BMW疑誤踩油門撞4機車釀1女壓車底 10多人徒手抬車援救

相關新聞

台幣、韓元、人民幣前景看多 預期Fed下周降息支撐亞幣反彈

市場目前普遍預期美國聯準會（Fed）將在下周的利率會議後降息，這對多個亞洲新興國家的貨幣而言，可能是正好來得及提供支撐匯...

日追加預算靠大幅舉債！東大名譽教授嗆高市「亡國內閣」與網友交鋒

日本首相高市早苗內閣11月28日批准2025年度追加預算案，金額達18.3兆日圓（約1170億美元）創下新高，主要靠...

路透：日銀本月升息幾成定局 政府態度也轉趨默許

日本銀行（央行）本月升息的機率大增，路透周四引述三位熟悉決策內情的政府人士報導，日本政府看來會默許日銀本月調升利率。

美經濟數據支撐降息預期帶動日股收高 日經225指數大漲逾1000點

美國經濟數據支撐聯邦準備理事會（Fed）預計下週降息的市場預期，東京股市今天收高，日經225指數大漲逾1000點

南韓酷澎個資外洩陷爭議 被爆招募大量中國大陸員工

南韓酷澎近期爆發大規模個資外流事件，此次事件的嫌疑人被指為中國籍前員工，今天也有南韓媒體報導，南韓酷澎內部因成本、經營系...

印度「半導體市」加速成形 塔塔電子攜力積電打造全國首座前段晶圓廠

印度古吉拉特邦境內名為「半導體市」Semicon City正逐漸成形，部分道路、供水設施和變電站已建設完成。塔塔電子（T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。