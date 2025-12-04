OpenAI對內下達「紅色警戒」前 奧特曼據傳原本有意入主一家火箭公司

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）曾表示有意打造一家火箭製造公司，並在太空建立資料中心，果然不光是說說而已。據報導他最近曾評估攏聚資金，收購或與一家火箭公司合作，與馬斯克旗下 SpaceX 相抗衡。

據華爾街日報報導，奧特曼今年夏天至少接觸了火箭製造商 Stoke Space，雙方在秋季互動更為頻繁。討論內容之一，是由 OpenAI 分階段入股投資，最後取得該公司的控股權，整體投資金額累計達數十億美元。不過，據了解，相關談判已不了了之。

奧特曼日前向內部員工發布「紅色警戒」（code red）行動，以提高ChatGPT的品質為先，延後其他產品推出。

奧特曼一直對在太空建置資料中心的構想興致勃勃。他認為，驅動 AI 系統所需的算力需求無止境，最終可能大到產生嚴重環境衝擊，讓「把資料中心搬到太空」成為較佳選項。支持者主張，若資料中心部署在軌道上，可以直接利用太陽能驅動。

Stoke 題由貝佐斯旗下 Blue Origin 的離職員工創立，致力打造「完全可重複使用」的火箭，這也是 SpaceX 正嘗試實現的技術。貝佐斯、馬斯克和 Google 執行長皮伽在內的多位科技巨頭，都曾談到在太空建立 AI 運算叢集的可能性。