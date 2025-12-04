快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

要求新手機預先安裝政府App掀反彈 印度撤銷命令

中央社／ 新德里4日綜合外電報導

在政界人士、隱私權倡議者及多家全球科技企業就監控疑慮表達強烈抗議後，印度政府已撤銷了一項要求智慧型手機製造商在所有新裝置預先安裝國營資安應用程式（App）的命令。

路透社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）政府11月28日私下通知蘋果（Apple）、三星（Samsung）及小米等公司，於90天內在新推出的手機中預先安裝一款名為Sanchar Saathi（通訊夥伴）且無法移除的App。

印度通訊部昨天發布新聞稿表示：「政府已決定不再強制性要求手機製造商預先安裝這項應用程式。」

印度政府態度轉向，除了是因為反對黨抗議，也是因為報社社論與隱私維權人士齊聲批評這項措施。消息人士指出，政府此舉同時也引發手機製造商的反彈，蘋果和三星原本計劃不配合這道命令。

政府各大部會首長日前還為這項計畫辯護，說這款App僅用於協助追蹤和封鎖遭竊手機，以防止被不當利用。他們也護航政府命令，說有必要要求廠商確保這款App無法移除。

業界消息人士指出，莫迪原本的計畫在全球並無太多先例。俄羅斯或許是唯一已知範例。莫斯科當局8月下令，要求一款名為MAX、由國家支持且與WhatsApp競爭的即時通訊應用程式必須事先安裝在所有手機與平板電腦上。批評者認為該App可能被用來監控使用者。

莫迪過去就曾在隱私議題上遭遇過批評。2020年，印度政府因強制上班族使用一款COVID-19接觸追蹤App而備受抨擊。隨著隱私權倡議者抗議，該措施後來改為僅供建議性使用。

印度 APP

延伸閱讀

邊境爭議再起？印度女上海機場被扣押18小時 當局稱出生地屬於大陸

西德莫迪羽賽／台將多人休兵 台灣仍有9組人馬會內賽登場

東盟峰會莫迪「放鴿子」：害怕與特朗普握手言歡？

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

相關新聞

震撼彈！HBM太香 美光宣布退出消費者記憶體業務：聚焦AI需求

美國記憶體晶片龍頭美光科技（Micron）3日表示，將退出其消費者業務，不再把記憶體賣給消費者，以便專注於投入AI資料中...

輝達入陸被美中「雙邊禁止」 黃仁勳：美國不該把中國市場全讓給中國

輝達執行長黃仁勳3日表示，美國長年外包生產製造給其他國家，應該要讓生產製造回歸美國，並認為，美國應該在人工智慧革命的時機...

與馬斯克競爭從AI延伸到火箭？WSJ：奧特曼曾洽談投資火箭公司

華爾街日報3日獨家披露，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾試圖籌集資金，以收購或與一家火箭公司建立合作夥...

黃仁勳受訪稱輝達是「世上唯一科技公司」 誇川普愛國務實

輝達執行長黃仁勳接受美國知名Podcast網紅羅根（Joe Rogan）的節目專訪，強調輝達是世界上唯一的科技公司，而他...

印度「半導體市」加速成形 塔塔電子攜力積電打造全國首座前段晶圓廠

印度古吉拉特邦境內名為「半導體市」Semicon City正逐漸成形，部分道路、供水設施和變電站已建設完成。塔塔電子（T...

通膨預期飆高 日本升息也難救日圓！

市場押注日本物價將持續上漲，這種預期壓低了經通膨調整後的債券殖利率，進而削弱支撐日圓的能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。