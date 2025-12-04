快訊

通膨預期飆高 日本升息也難救日圓！

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本的通膨預期飆高，壓低實質利率，即便央行升息，也難為日圓提供有效支撐。路透
日本的通膨預期飆高，壓低實質利率，即便央行升息，也難為日圓提供有效支撐。路透

市場押注日本物價將持續上漲，這種預期壓低了經通膨調整後的債券殖利率，進而削弱支撐日圓的能力。

反映市場對未來通膨預期的重要指標，10年期損益兩平通膨率，本周飆至2004年有紀錄以來的最高水準。該數值在本周一早盤一度達約1.74%，此後一直維持在1.7%以上，即便日本央行總裁植田和男強烈暗示，央行可能在本月稍晚的會議上升息以抑制通膨。

升息雖然會推高名目債券殖利率，有利日圓升值，但如果物價過度上漲，將侵蝕貨幣購買力，使升息效果打折。日圓本季已下跌超過4.5%，周四東京時間上午9時左右，兌美元的匯價持平於155.1。

SMBC日興證券首席外匯及外國債券策略師Makoto Noji表示：「通膨預期上升的情況下，日本央行升息不會推升實際利率，因此無法成為支撐日圓的因素。」

10年期損益兩平通膨率的計算方法是：10年期名目公債殖利率減去10期通膨連動公債殖利率。以名目殖利率減去損益兩平通膨率後，實質利率僅約0.2%。

植田和男自己也說，日本實質利率很低，即使升息，貨幣政策仍維持寬鬆。

