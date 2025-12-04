NVIDIA公布測試結果 旗下新一代 AI伺服器能將大陸模型效能提升10倍

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達的 GB300 NVL72 AI 伺服器日前在鴻海科技日展出。美聯社
輝達（NVIDIA）周三公布最新測試數據，顯示旗下最新一代 AI 伺服器可讓多項新模型的效能提升達 10 倍，包括兩款備受矚目的大陸熱門模型。

AI 產業的重心正從輝達稱霸的模型訓練階段，轉向應用階段，也就是讓 AI 能真正服務廣大用戶。在應用市場方面，輝達面臨超微（AMD）、Cerebras 等更多競爭對手的挑戰。

輝達此次特別著重於「專家混合」（mixture-of-experts, MoE）模型的表現。這種架構透過把問題拆成好幾個部分，再分別交給模型內部不同的「專家」處理，藉此提升運算效率。今年這項技術爆紅，正因為大陸 DeepSeek 在 2025 年初推出一款高效能開源模型，訓練所需的輝達晶片遠低於同級競品，震撼全球 AI 社群。

經過DeepSeek的震撼，MoE技術也被 ChatGPT 開發商 OpenAI、法國的 Mistral，以及大陸的 Moonshot AI 採用；其中 Moonshot AI 今年 7 月也推出自家表現亮眼的開源模型。

與此同時，輝達著重強調的是：即使這類模型在訓練時用到的輝達晶片較少，但在模型上線服務時，輝達的硬體仍然是能支撐服務的主力。

輝達周三表示，旗下最新一代 AI 伺服器整合 72 顆旗艦晶片於單一系統，並以高速串連，能讓 Moonshot 的 Kimi K2 Thinking 模型效能相較上一代輝達伺服器提升 10 倍， 在DeepSeek 模型也有同樣增進的效能。

輝達指出，效能大幅躍升，主要來自伺服器能塞進大量晶片，以及晶片之間的高速連結，而這正是輝達目前仍優於競爭對手的關鍵。

超微也在打造類似、由多顆高效能晶片組成的伺服器，並表示最快明年就會上市。

