與馬斯克競爭從AI延伸到火箭？WSJ：奧特曼曾洽談投資火箭公司

華爾街日報3日獨家披露，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾試圖籌集資金，以收購或與一家火箭公司建立合作夥伴關係，此舉將使他能與科技億萬富豪馬斯克的SpaceX展開競爭。

知情人士透露，奧特曼今年夏天接洽過火箭公司Stoke Space，秋天的時候討論加速。提案之一是OpenAI對Stoke Space進行一系列股權投資，最終取得控股權，整體投資金額將達數十億美元。

不過，接近OpenAI的人士表示，談判目前已停止。

奧特曼一直對在太空中建造資料中心的可能性感興趣，他認為驅動AI系統運算的龐大需求，最終可能需要如此巨大的能源，考慮到對地球環境的影響，太空可能是更好的選擇。支持者認為，軌道資料中心可讓公司利用太陽能運作。

Stoke Space的創辦人來自貝佐斯的「藍色起源」（Blue Origin），正致力於研發全可回收火箭，SpaceX也在嘗試實現這一目標。儘管谷歌與衛星運營商Planet Labs已簽署協議，計畫於2027年發射兩顆搭載谷歌AI晶片的原型衛星，但這一概念尚未得到驗證。

不過，鑑於SpaceX在火箭發射領域占據主導地位，且馬斯克另有AI新創公司xAI，奧特曼與Stoke Space的可能合作，將使他與馬斯克的競爭更加直接。

此外，奧特曼最近創辦了腦機介面新創公司Merge Labs，與馬斯克的Neuralink競爭，OpenAI也在建立一個可能與X競爭的社交網路。奧特曼6月與兄弟一同做客podcast時更曾自問：「我應該建立一家火箭公司嗎？我希望人類最終能消耗比地球所能產生還要多的能源。」

然而，奧特曼和OpenAI不只面臨谷歌的Gemini急起直追，也在達成數千億美元的計算資源交易後，因未公開明確說明如何支付擴建成本，正面臨市場逆風。