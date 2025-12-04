OpenAI同意收購AI新創公司Neptune

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI宣布收購Neptune，交易條件未公開。 路透
ChatGPT開發商OpenAI周三（3日）表示，已同意收購Neptune這家新創公司，Neptune提供工具幫助企業追蹤他們的AI模型訓練。

OpenAI沒有揭露這筆交易的財務條件，但科技新聞網站The Information引述知情人士的話報導，OpenAI是以不到4億美元的股票支付這項交易。路透向OpenAI查證，未得到立即回應。

OpenAI本來就是Neptune的客戶，針對GPT大型語言模型的訓練，使用了Neptune的追蹤器來監控和除錯。Neptune的其他重要客戶包括：三星、羅氏（Roche） 和惠普（HP）等公司。

Neptune最初是Deepsense內部的一個工具，2018年分拆出來成為獨立的新創公司。根據Neptune官網的資訊，公司已募得逾1,800萬美元資金。

OpenAI另也已經入股Thrive控股公司，兩家公司結盟，致力為會計、資訊科技服務等傳統行業導入人工智慧。

OpenAI今年10月在現任和前任員工出售了價值約66億美元的股票時，估值達到5,000億美元。媒體報導OpenAI正在準備進行一項可能是有史以來最大規模的首次公開發行股票（IPO）之一，估值可能高達1兆美元，最早將在明年下半向證券監管機構提交IPO文件。

但是OpenAI財務長傅萊爾（Sarah Friar）在上月下旬表示，上市並不在公司的近期計畫之內。

