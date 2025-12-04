震撼彈！HBM太香 美光宣布退出消費者記憶體業務：聚焦AI需求

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美光（Micron）3日表示，將退出其消費者記憶體業務，以便聚焦AI用的先進記憶體晶片。路透

美國記憶體晶片龍頭美光科技（Micron）3日表示，將退出其消費者業務，不再把記憶體賣給消費者，以便專注於投入AI資料中心所使用的先進記憶體晶片。美光股價收盤重挫超過2%。

美光要退出消費者記憶體業務的決定，正值全球記憶體供應鏈持續吃緊，從智慧手機使用的快閃記憶體，到AI 資料中心採用的高頻寬記憶體（HBM），供應都十分緊俏。這凸顯出AI基礎建設熱潮，正造成記憶體面臨全球性缺貨。

美光主管業務長薩達納（Sumit Sadana）表示：「AI帶動的資料中心成長，已經促使記憶體與儲存的需求激增」，「美光做出退出Crucial消費者業務的艱難決定，是為了為我們在更快速成長領域中的大型、具策略性的客戶改善供應並提供支援」。

美光表示，將停止以「Crucial」這項針對消費者的品牌在全球零售商、電子零售商及經銷商販售消費性產品，但會持續透過消費通路出貨至2026年2月。

美光股價3日收盤重挫2.23%，報每股234.16美元，不過今年迄今上漲約175%。

Summit Insights分析師陳金蓋（Kinngai Chan，音譯）指出，消費者記憶體業務並非是帶動美光營運的重要主力。

美光長期來已把重心轉向HBM，而該領域已成為全球三大記憶體供應商美光、南韓SK海力士與三星電子之間競爭最激烈的市場。

美光的Crucial業務並未單獨列在公司財報中，不過美光的雲端記憶體事業部門在上季業績年比大幅成長213%。

HBM是一種動態隨機存取記憶體（DRAM），採用垂直堆疊晶片的方式以降低功耗，有助處理大量資料，因此在AI開發中極為重要。這類晶片價格高於一般消費性記憶體，通常也帶來更高利潤。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）9月表示，在8月當季，美光的HBM營收成長至接近20億美元，推算年化營收接近80億美元。

