川普產業政策傳將轉向機器人產業 全球機器人概念股全面起飛

川普政府推動人工智慧（AI）發展後，如今將矛頭轉向機器人。美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，美國商務部長盧特尼克最近和多家機器人業者會面，強調將「全力推動」美國機器人產業發展。報導也說，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令。

受此消息激勵，美國機器人概念股大漲，亞洲相關類股也跟進大漲。

特斯拉（Tesla）上漲 4.1%、Richtech 大漲18.5%、Serve Robotics 上漲18.2%、Symbotic 上漲9.4%；Teradyne上漲 2.7%，改寫歷史新高。Roomba 掃地機器人製造商 iRobot 狂漲 73.9%。

在日本，醫療機器人製造商 Cyberdyne 一度大漲 15%，工業機器人大廠安川電機上漲 6.8%；Harmonic Drive Systems 大漲 11%，Fanuc和 Nabtesco 皆上漲 6.8%。

南韓方面，Hyundai Autoever 大漲 16%，Rainbow Robotics 大漲 10%，斗山機器人（Doosan Robotics）漲 6.7%，Robostar 上漲 5.5%，Hyulim Robot 上漲 3.9%。

Politico引述知情人士報導，美國運輸部也正準備宣布成立機器人工作小組，最快可能在年底前公布。

川普政府相關動作頻頻，也預告機器人正成為美中角力的下一個主要戰場，也可以看見川普政府正全力祭出產業政策，設法在 AI 等攸關國力的領域和北京競爭。

國際機器人聯盟（IFR）估計，截至 2023 年，大陸工廠內已有 180 萬台工業機器人，是美國的四倍。中國、大陸、日本、澳洲、德國和新加坡都已制定國家級機器人發展計畫。

美國要迎頭趕上，勢必得投入可觀資金。CB Insights 指出，2025 年相關資金規模可望達到 23 億美元，較去年翻倍。高盛估計，全球人形機器人市場到 2035 年可能達到 380 億美元。

業界近來積極遊說白宮官員和國會議員介入。他們認為，機器人是 AI 的「實體化身」，既然美國想提升 AI 競爭力，就必須同步推進機器人技術。

業者希望政府提供租稅誘因或聯邦補助，協助企業導入先進自動化、強化供應鏈並擴大部署；也希望美方在貿易政策上正面迎戰大陸補貼與智慧財產權問題。