運價飆467% 航運業者賺了卻仍不敢擴充船隊

全球能源與大宗商品的海運費率在年底突然罕見飆升，因衝突、制裁、油氣礦產等供給激增等等因素，擾亂全球供應鏈體系，推升運價。

主要航線的原油運價暴漲467%，創今年最大漲幅；液化天然氣（LNG）運價增加逾四倍，鐵礦砂等大宗商品的運價也增加兩倍。往年此時通常會因季節性需求疲軟，導致運價下滑。

船舶海上航行運輸時間延長，周轉率下降，助長運價衝高。多名航運業高管預期，整體市場運力緊張的狀況至少持續到明年初。

油輪業者Frontline Management執行長Lars Barstad在上月財報後電話會議上表示：「我們見證實體航運市場極度緊俏。目前看不到任何疲軟跡象。」

原油油輪運價走高，源自於中東地區增產，以及美國制裁俄羅斯兩家大型石油公司後，亞洲對中東原油的需求上升。

與此同時，美國輸往歐洲的LNG運價近期攀至兩年高點，因北美的新項目占用了更多運力。

衡量穀物與礦石等運輸成本的乾散貨運價指數在11月底升至20個月高點，因市場預期，幾內亞大型鐵礦開採項目即將投產，加上中國大陸沿岸港口因天候延誤而減少供給。此外，多條關鍵航道的周邊衝突也推升整體運輸成本。

伊朗支持的葉門青年運動武裝力量在紅海襲擊商船，迫使部分船舶繞道非洲，加長航程，使得「噸海里」（載貨噸數乘以航行里程）指標上升，意味貨物運輸距離較過往長。

儘管運價在11月底峰值後小幅回落，但高成本效應已在航運市場擴散。美國LNG買家開始考慮延遲提貨，部分油輪船東則竭力爭取最大收益。

船舶經紀商透露，近幾周，超大型油輪業者優先承接長距離航次以鎖定更高利潤，導致印度煉油廠改用兩艘小型油輪，而非平時一艘大油輪，以確保中東原油準時到港。

但即便航運市場在多年低迷後迎來罕見榮景，多數業者有獲利，但卻保守，不急著擴張船隊。新船造價高昂，且等運力增加或者紅海重新開放，運價可能迅速崩跌。