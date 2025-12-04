黃仁勳受訪稱輝達是「世上唯一科技公司」 誇川普愛國務實

輝達執行長黃仁勳接受美國知名Podcast網紅羅根（Joe Rogan）的節目專訪，強調輝達是世界上唯一的科技公司，而他不認為「有人真正知道」人工智慧未來可能對國家安全產生的影響，並讚揚美國總統川普，同時強調技術演進的軍事能力，也表示AI對國安的實際影響仍充滿未知。

Axios報導，黃仁勳提到，輝達是世界上唯一完全由技術驅動，而非依靠社交媒體或廣告的企業。他說：「看看今天世界上的大型科技公司，大多從事廣告、社群媒體或內容分發的業務，輝達是世界上唯一一家大型公司，其唯一業務就是技術。」

他說：「我們只創建，不做廣告。我們賺錢的唯一方式就是創造令人驚嘆的技術並且賣出去。」

黃仁勳同時提到曼哈頓計畫和冷戰，說：「我認為我們總是處於某種科技競賽之中。」並表示：「科技能賦予你超能力，無論是資訊、能源或軍事超能力。」

主持人羅根指出，美國在AI競賽中獲勝對國家安全具有重要意義。他說：「當我們朝著AI的最終目標努力時，很難想像率先實現不會涉及國安利益。」黃仁勳則承認，AI的終局至今不明：「問題在於，『那裡面有什麼，我不確定，我不認為有人真正知道』。」羅根隨即追問：「你是輝達的負責人，如果你都不知道，那誰知道呢？」

黃仁勳還表示，川普不只是「負面新聞」和「負面敘事」。他說：「你能感受到他對美國的熱愛，想為美國做些什麼。他考慮的每件事都非常務實，非常合乎常理，你知道，非常有邏輯。」並補充，川普希望確保美國的關鍵技術能在國內生產，重新打造製造能力，因為這對就業至關重要。

路透報導，川普3日表示，已會見輝達執行長黃仁勳，並稱讚他是「聰明的人」。被問及是否已向黃仁勳明確表達自己對出口管制，以及公司可向中國提供哪些晶片的看法時，川普回答：「他知道。」