三星傳出確定拿到明年輝達SOCAMM 2記憶體半數訂單
南韓的《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）引述業界未具名消息來源報導，三星電子已確保拿到輝達（Nvidia）明年SOCAMM 2記憶體的半數訂單。
報導指出，輝達2026年需要200億GB的SOCAMM 2記憶體，三星拿到大約100億GB的訂單。SK海力士可能取得60億至70億GB的訂單，剩下的由美光（Micron）供應。
《韓國經濟日報》也說，三星已完成HBM4晶片的內部測試。如果包括輝達在內的主要客戶的品質認證最快在本月核出的話，三星就可能開始量產這款新一代的高頻寬記憶體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言