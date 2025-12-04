快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓媒體報導三星電子拿到輝達（Nvidia）明年的記憶體大單。 路透
南韓的《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）引述業界未具名消息來源報導，三星電子已確保拿到輝達（Nvidia）明年SOCAMM 2記憶體的半數訂單。

報導指出，輝達2026年需要200億GB的SOCAMM 2記憶體，三星拿到大約100億GB的訂單。SK海力士可能取得60億至70億GB的訂單，剩下的由美光（Micron）供應。

《韓國經濟日報》也說，三星已完成HBM4晶片的內部測試。如果包括輝達在內的主要客戶的品質認證最快在本月核出的話，三星就可能開始量產這款新一代的高頻寬記憶體。

輝達入陸被美中「雙邊禁止」 黃仁勳：美國不該把中國市場全讓給中國

輝達執行長黃仁勳3日表示，美國長年外包生產製造給其他國家，應該要讓生產製造回歸美國，並認為，美國應該在人工智慧革命的時機...

黃仁勳受訪稱輝達是「世上唯一科技公司」 誇川普愛國務實

輝達執行長黃仁勳接受美國知名Podcast網紅羅根（Joe Rogan）的節目專訪，強調輝達是世界上唯一的科技公司，而他...

三星傳出確定拿到明年輝達SOCAMM 2記憶體半數訂單

南韓的《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）引述業界未具名消息來源報導，三星電子已確保拿到輝達（N...

微軟AI警訊？傳下修部分AI工具客戶支出預期 公司已火速澄清

微軟股價周三（3日）挫跌超過2%，稍早有報導指出，微軟下修了企業客戶在其雲端部門AI模型與AI代理市集的支出預期。不過微...

輝達力阻晶片出口限制有望成功 黃仁勳稱不確定中國是否會買H200

彭博資訊3日報導，輝達即將取得一項關鍵的遊說勝利：美國國會議員已把一項原本會限制該公司向中國及其他敵對國家出售先進AI晶...

Google TPU威脅輝達霸權？1報告讓華爾街與矽谷炸裂 雲端4巨頭自研AI晶片力甩GPU

3年前OpenAI的ChatGPT帶給世人無限驚豔，它使用的超強設備──輝達GPU，成為搶手的超級寵兒，輝達因此躍升全球首家市值5兆美元的冠軍企業。

