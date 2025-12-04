三星傳出確定拿到明年輝達SOCAMM 2記憶體半數訂單

南韓的《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）引述業界未具名消息來源報導，三星電子已確保拿到輝達（Nvidia）明年SOCAMM 2記憶體的半數訂單。

報導指出，輝達2026年需要200億GB的SOCAMM 2記憶體，三星拿到大約100億GB的訂單。SK海力士可能取得60億至70億GB的訂單，剩下的由美光（Micron）供應。

《韓國經濟日報》也說，三星已完成HBM4晶片的內部測試。如果包括輝達在內的主要客戶的品質認證最快在本月核出的話，三星就可能開始量產這款新一代的高頻寬記憶體。