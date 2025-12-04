轉嫁資料中心融資曝險 摩根士丹利向法人兜售SRT

身為當前AI融資熱潮的主要銀行之一的摩根士丹利（Morgan Stanley），正考慮透過所謂「重大風險轉移」（significant risk transfer，SRT）來降低本身在資料中心領域的曝險。

彭博引述知情人士報導，摩根士丹利已和潛在投資人初步接洽，討論以借給 AI 基礎設施業者的貸款組合為標的的SRT。

以資料中心曝險為基礎的 SRT，在整體信用風險轉移市場中仍屬新興項目。這類工具讓銀行能出售與貸款風險掛鉤的債券給機構投資人，對沖自身的授信曝險、改善資本適足率，並釋放資產負債表空間用於更多放貸。知情人士向彭博透露，摩根士丹利也研究其他降低資料中心風險的方法，包括部分避險或聯貸，但目前尚無任何保證這些初步洽談能順利達成交易。

摩根士丹利 10 月為投入 Meta 位於路易斯安那州里奇蘭郡的 Hyperion 資料中心開發計畫的一個特殊目的公司（SPV），協助安排超過 270 億美元的債務，以及約 25 億美元的股權融資；近來也主導了 TeraWulf、Cipher Mining 和 Applied Digital 等三檔高收益債的發售，部分募集資金將用於建置新的資料中心。

摩根士丹利策略師預測，大型雲端運算業者到 2028 年將在資料中心基礎設施投入約 3 兆美元的資金。摩根士丹利估算，現金最多只能支應其中一半，其餘大部分都得透過債市籌措。

這波融資潮也可能讓銀行業者對少數幾家企業曝險過高。

以甲骨文（Oracle）為例，這家曾被視為保守的資料庫巨人近年大舉舉債，並將發展押在 AI 熱潮上。摩根士丹利的研究報告指出，甲骨文近幾個月信用違約保護成本大幅走高，提供建設貸款的銀行和其他金融機構很可能正是甲骨文信用違約保護成本飆升的主要推手。

摩根士丹利今年也曾提議，以對私募市場基金的貸款組合為標的發行 SRT。據彭博行業研究6月發布的調查，全球 SRT 銷售規模未來兩年預料將以年均 11% 的速度擴張。