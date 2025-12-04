快訊

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

微軟AI警訊？傳下修部分AI工具客戶支出預期 公司已火速澄清

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟股價周三（3日）挫跌超過2%，反映市場擔心AI產品需求。路透
微軟股價周三（3日）挫跌超過2%，反映市場擔心AI產品需求。路透

微軟股價周三（3日）挫跌超過2%，稍早有報導指出，微軟下修了企業客戶在其雲端部門AI模型與AI代理市集的支出預期。不過微軟已經予以否認。

根據資訊科技媒體The Information引述微軟Azure雲端部門兩名銷售人員的說法報導，微軟多個部門都已下調了業務人員必須達成的部分AI產品銷售增長配額，因為許多人在截至6月的會計年度中未達成目標。這項罕見的調整反映，企業對於支付更多費用採用AI的意願降低，而微軟正試圖因應這一情況。

不過，微軟發言人在電子郵件聲明中表示：「The Information的報導錯誤地將（銷售）增長與銷售配額的概念混為一談。AI產品的整體銷售配額並未被下調。」

微軟股價周三在紐約一度重挫3%，收盤跌幅為2.5%，報每股477.73美元。

投資銀行Jefferies在研究報告中指出，The Information「在文章中完全誤解了重點」，並補充該銀行分析師已與微軟管理層溝通。Jefferies表示，微軟敦促投資人關注該公司加速成長的剩餘履約義務，這是未來營收的指標。分析師也指出，他們的調查顯示微軟Copilot系列AI助手的採用情況強勁。

微軟及大型科技競爭同業，例如Alphabet旗下的Google、Meta以及亞馬遜，都大舉支出投入晶片、伺服器以及興建資料中心，以支撐AI運算需求。但市場開始質疑，這些花費是否值得目前仍未完全被證明的AI技術。The Information 報導指出，一些企業抱怨，用AI處理例行性工作節省的成本難以量化，而且這項技術仍會犯錯，可能導致高昂代價。

根據The Information報導，微軟的Foundry產品銷售目標出現落後。報導說，微軟某個銷售單位去年要求業務員將客戶在其Foundry市集的花費衝高50%。但該單位中只有不到五分之一的業務員達標，微軟因而在7月將今年度的目標下調至成長約25%。這篇報導引用了Azure雲端部門兩位銷售人員的說法。

Foundry是微軟用於銷售AI模型與建置、自動化AI代理工具的平台，與主要銷售給辦公室使用者的Copilot產品線不同。且許多來自AI運算需求的雲端運力消耗，是直接來自OpenAI，這與Foundry市集模式也屬於不同的關係。

微軟 OpenAI

延伸閱讀

微軟執行長兒腦性麻痺癱瘓 輪椅上放特殊感應器…擺動頭部就能播音樂

Anthropic拚加速IPO 要搶在OpenAI前掛牌 估值超過3,000億美元

鴻海傳擴大越南生產版圖

Google被低估的AI巨人 Gemini 3引爆台鏈新飆股

相關新聞

輝達入陸被美中「雙邊禁止」 黃仁勳：美國不該把中國市場全讓給中國

輝達執行長黃仁勳3日表示，美國長年外包生產製造給其他國家，應該要讓生產製造回歸美國，並認為，美國應該在人工智慧革命的時機...

黃仁勳受訪稱輝達是「世上唯一科技公司」 誇川普愛國務實

輝達執行長黃仁勳接受美國知名Podcast網紅羅根（Joe Rogan）的節目專訪，強調輝達是世界上唯一的科技公司，而他...

三星傳出確定拿到明年輝達SOCAMM 2記憶體半數訂單

南韓的《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）引述業界未具名消息來源報導，三星電子已確保拿到輝達（N...

微軟AI警訊？傳下修部分AI工具客戶支出預期 公司已火速澄清

微軟股價周三（3日）挫跌超過2%，稍早有報導指出，微軟下修了企業客戶在其雲端部門AI模型與AI代理市集的支出預期。不過微...

輝達力阻晶片出口限制有望成功 黃仁勳稱不確定中國是否會買H200

彭博資訊3日報導，輝達即將取得一項關鍵的遊說勝利：美國國會議員已把一項原本會限制該公司向中國及其他敵對國家出售先進AI晶...

Google TPU威脅輝達霸權？1報告讓華爾街與矽谷炸裂 雲端4巨頭自研AI晶片力甩GPU

3年前OpenAI的ChatGPT帶給世人無限驚豔，它使用的超強設備──輝達GPU，成為搶手的超級寵兒，輝達因此躍升全球首家市值5兆美元的冠軍企業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。